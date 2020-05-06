Кассано назвал пять главных талантов европейского футбола

Бывший итальянский футболист назвал пять главных талантов европейского футбола.

Кастровилли хороший игрок, мне он нравится, он может сделать хорошую карьеру. Самые лучшие молодые игроки Европы? Мне очень нравится Гнабри из «Баварии», Пулишич из «Челси», Сане из «Ман Сити» и Санчо из «Боруссии» Д. Маунт? Я уже говорил о нем несколько месяцев назад, затем Месси подтвердил, что у него есть талант. Это лучшие пять молодых игроков для меня на данный момент.