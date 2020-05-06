ГлавнаяНовости

Кассано назвал пять главных талантов европейского футбола

сегодня, 12:08

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано назвал пять главных талантов европейского футбола. 

Кастровилли хороший игрок, мне он нравится, он может сделать хорошую карьеру. Самые лучшие молодые игроки Европы? Мне очень нравится Гнабри из «Баварии», Пулишич из «Челси», Сане из «Ман Сити» и Санчо из «Боруссии» Д. Маунт? Я уже говорил о нем несколько месяцев назад, затем Месси подтвердил, что у него есть талант. Это лучшие пять молодых игроков для меня на данный момент.

Недавно Антонио Кассано поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Все новости
Перин рассказал о забавном случае с Роналду
Сегодня, 12:14 Комментарии5
Пьянич: «„Ювентус“ представляет собой совершенство»
Сегодня, 11:52 Комментарии4
Клюйверт: «Сначала я хотел играть в теннис»
Сегодня, 11:28 Комментарии2
Владелец «Брешии»: «Мне уже всё равно, возобновится сезон в Италии или нет»
Сегодня, 11:24 Комментарии4
Нойер: «У решения возобновить сезон будут последствия»
Сегодня, 11:13 Комментарии6
Трайковски: «Прошлым летом мной интересовался „Милан“»
Сегодня, 10:42 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:31
Если из пяти засияет хоть одна звезда и то будет хорошо.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:08
Все возможно посмотрим на них
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100