«Барселона» собирается летом продать Ракитича. Игрок против ухода

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сегодня, 19:28

«Барселона» в ближайшее трансферное окно хочет продать полузащитника . Сам хорват собирается полностью отработать свой контракт с каталонцами, который истекает летом 2021 года. Ракитич желает сам определить свой следующий клуб.

«Сине-гранатовые» активизировали переговоры с «Интером» и «Ювентусом» по поводу 32-летнего футболиста. Отмечается, что «Барселона» надеется включить Ракитича в сделку по переходу форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса. Каталонцы пытаются убедить Ракитича покинуть клуб, указывая ему на то, что в следующем сезоне он будет получать небольшое количество игрового времени.

Ранее сообщалось, что Ракитич входит в сферу интересов «Атлетико» и «Тоттенхэма».