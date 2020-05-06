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«Барселона» собирается летом продать Ракитича. Игрок против ухода

сегодня, 19:28

«Барселона» в ближайшее трансферное окно хочет продать полузащитника Ивана Ракитича. Сам хорват собирается полностью отработать свой контракт с каталонцами, который истекает летом 2021 года. Ракитич желает сам определить свой следующий клуб. 

«Сине-гранатовые» активизировали переговоры с «Интером» и «Ювентусом» по поводу 32-летнего футболиста. Отмечается, что «Барселона» надеется включить Ракитича в сделку по переходу форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса. Каталонцы пытаются убедить Ракитича покинуть клуб, указывая ему на то, что в следующем сезоне он будет получать небольшое количество игрового времени.

Ранее сообщалось, что Ракитич входит в сферу интересов «Атлетико» и «Тоттенхэма».

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Все комментарии
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:34
Вот видишь чем все заканчивается?
Перешел в клуб,где им управляет гном и гонят как собаку!
Карьера пропала.
beefs
beefs
сегодня в 19:31
вот такая судьба футбольного профессионала
drug01
drug01
сегодня в 19:29
Не надо спешить
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