4 европейских топ-клуба интересуются Мертенсом

По информации источника, «Интер», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к форварду «Наполи» Дрису Мертенсу.
Контракт бельгийца с неаполитанцами истекает летом этого года, поэтому он может сменить команду на правах свободного агента. «Интер» может подписать его на замену нападающему Лаутаро Мартинесу, который близок к уходу. Ранее агент Винченцо Морабито сообщил, что наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард каждый день звонит Мертенсу, чтобы тот присоединился к «синим».
ПСЖ и «Боруссия» пока что не предпринимают никаких активных действий и просто следят за ситуацией.