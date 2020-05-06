4 европейских топ-клуба интересуются Мертенсом

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сегодня, 18:51

По информации источника, «Интер», «Челси», «Пари Сен-Жермен» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к форварду «Наполи» .

Контракт бельгийца с неаполитанцами истекает летом этого года, поэтому он может сменить команду на правах свободного агента. «Интер» может подписать его на замену нападающему Лаутаро Мартинесу, который близок к уходу. Ранее агент Винченцо Морабито сообщил, что наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард каждый день звонит Мертенсу, чтобы тот присоединился к «синим».