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«Лейпциг» снизил цену на Упамекано и готов его продать за 40 млн евро

сегодня, 18:20

По информации источника, «РБ Лейпциг» снизил цену на защитника Дайотчанкуля Упамекано и готов продать его за 40 млн евро. В контракте французского игрока прописаны сумма отступных в 60 миллионов евро.

Упамекано и полузащитник «Байера» Кай Хаверц интересны «Баварии», но из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, мюнхенцы не смогут позволить трансферы этих футболистов в ближайшее трансферное окно, потому что они уже близки к подписанию вингера «Ман Сити» Лероя Сане. «Бавария» хотела бы подписать Упамекано летом 2021 года, но из-за снижения цены на него «Лейпцигом», мюнхенцы понимают, что к этому времени он вряд ли будет доступен на рынке.

Ранее сообщалось, что Упамекано интересуются «Арсенал», «Барселона» и «Милан».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:00
Кризис, цены падают...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:46
Нужно ещё подождать, уценится.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:44
Это тот негр который у нашего Дзюбинушки все единоборства выиграл?
Если так, то без проблем найдёт новый клуб, сильный защитник.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:32
Наверное и продаст
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