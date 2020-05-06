«Лейпциг» снизил цену на Упамекано и готов его продать за 40 млн евро

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сегодня, 18:20

По информации источника, «РБ Лейпциг» снизил цену на защитника и готов продать его за 40 млн евро. В контракте французского игрока прописаны сумма отступных в 60 миллионов евро.

Упамекано и полузащитник «Байера» Кай Хаверц интересны «Баварии», но из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, мюнхенцы не смогут позволить трансферы этих футболистов в ближайшее трансферное окно, потому что они уже близки к подписанию вингера «Ман Сити» Лероя Сане. «Бавария» хотела бы подписать Упамекано летом 2021 года, но из-за снижения цены на него «Лейпцигом», мюнхенцы понимают, что к этому времени он вряд ли будет доступен на рынке.

Ранее сообщалось, что Упамекано интересуются «Арсенал», «Барселона» и «Милан».