Самедов: «Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов пожелал председателю совета директоров клуба Леониду Федуну выздоровления от коронавируса.
Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья и возвращения к семье! Главное — это здоровье, остальное неважно. Я не шокирован этой новостью, в наше время уже сложно чем-то шокировать. Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится.
Можно ли «Спартак» представить без Федуна? Он владелец и много сделал для клуба, но «Спартак» будет всегда! Владельцы всегда менялись. Представить можно все, но этот человек много сделал для клуба. Повторюсь, хочется пожелать Федуну только здоровья.
Тем временем стало известно, что Федун находится в стабильном состоянии. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.