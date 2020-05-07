Самедов: «Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится»

Бывший игрок «Спартака» пожелал председателю совета директоров клуба Леониду Федуну выздоровления от коронавируса.

Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья и возвращения к семье! Главное — это здоровье, остальное неважно. Я не шокирован этой новостью, в наше время уже сложно чем-то шокировать. Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится.

Можно ли «Спартак» представить без Федуна? Он владелец и много сделал для клуба, но «Спартак» будет всегда! Владельцы всегда менялись. Представить можно все, но этот человек много сделал для клуба. Повторюсь, хочется пожелать Федуну только здоровья.