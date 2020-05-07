ГлавнаяНовости

Сафонов: «Именно в Томске Дзюба показал свой уровень»

сегодня, 13:13

Футбольный агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, рассказал о несостоявшихся переходах форварда в московские клубы.

Рассматривали ли другие варианты, кроме «Томи»? В московские клубы его не отпускали – не хотели конкурентов усиливать. А так «Динамо» хотело, «Москва». Вариантов было, по сути, два – «Амкар» или «Томь». Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были.

Зарплату платил Томск. Приблизительно столько же, сколько в «Спартаке». Разве что играл он больше – поэтому премиальные и бонусы набегали. Но там не в деньгах дело было. Он правильный выбор сделал. Непомнящий такой тренер – с кем угодно договорится, к любому подход найдёт. А ещё Валера Климов на правах капитана над ним шефство взял. Подружились. Валера гораздо старше, у него в карьере таких историй, как у Дзюбы, тысяча была. Подсказывал, наставлял. И Дзюба заиграл – забивать стал, болельщики «Томи» его полюбили. Именно в Томске он показал, что является футболистом очень хорошего уровня.

Все новости
Ефремов: «Желаю Федуну крепкого здоровья, чтобы болезнь прошла легко»
Сегодня, 13:51 Комментарии1
Медведев рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру Бундеслиги
Сегодня, 13:39 Комментарии1
Самедов: «Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится»
Сегодня, 13:39 Комментарии4
«Зенит» не планирует менять трансферную политику в ближайшее время
Сегодня, 13:25 Комментарии3
«Банки самогона и эйфория». Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»
Сегодня, 13:24 ВидеоКомментарии5
Гаврилов: «Надеюсь, что у Федуна всё будет хорошо»
Сегодня, 13:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:37
Повезло ему по жизни.
Legend 6
Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Переучили в столбик.
Гыгыгы.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:18
Долго Дзюбу переучивали от спартаковских стеночек и забеганий, пока не стал человеком. Гыгыгы
beefs
beefs
сегодня в 13:15
дзюба большая посредственность, что о нем говорить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:14
По арендам Тема играл хоршо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100