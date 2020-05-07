«Банки самогона и эйфория». Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» поделился воспоминаниями о чемпионстве «красно-белых» в сезоне-2016/17. «Спартак» добыл чемпионство в РПЛ ровно три года назад, 7 мая 2017 года.

Пока мы остаемся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого. Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад — банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория.

Респект Андрею Аршавину за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку — такого еще никто не видел.