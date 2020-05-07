ГлавнаяНовости

«Банки самогона и эйфория». Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»

сегодня, 13:24

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о чемпионстве «красно-белых» в сезоне-2016/17. «Спартак» добыл чемпионство в РПЛ ровно три года назад, 7 мая 2017 года.

Пока мы остаемся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого. Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад — банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория.

Респект Андрею Аршавину за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку — такого еще никто не видел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока мы остаемся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого. Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад — банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория. Респект @andrey.arshavin10 за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку — такого еще никто не видел 💣😉#спартакмосква #глушаков #рпл

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Также недавно Глушаков вспомнил о своей карьере в «Локомотиве».

Все новости
Ефремов: «Желаю Федуну крепкого здоровья, чтобы болезнь прошла легко»
Сегодня, 13:51 Комментарии1
Медведев рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру Бундеслиги
Сегодня, 13:39 Комментарии1
Самедов: «Думаю, что всё будет хорошо и Федун быстро поправится»
Сегодня, 13:39 Комментарии4
«Зенит» не планирует менять трансферную политику в ближайшее время
Сегодня, 13:25 Комментарии3
Гаврилов: «Надеюсь, что у Федуна всё будет хорошо»
Сегодня, 13:20 Комментарии2
Сафонов: «Именно в Томске Дзюба показал свой уровень»
Сегодня, 13:13 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
сегодня в 13:37
Судя по результатам Терека, до сих пор празднует!)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:33
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 13:30
    На юбилей Симоняна федун хорошо раскошелился
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 13:29
    Дениска по-прежнему ненавидит Спартак...)))
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 13:27
    Радость она радость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100