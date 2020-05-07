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Агент: «Дзюба не ушёл бы из „Спартака“, если бы с ним адекватно поговорили»

сегодня, 12:54

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, рассказал о трудностях форварда в «Спартаке». В настоящее время футболист выступает за «Зенит».

Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать… Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

Тёма – большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого.

Недавно Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами. 

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Все комментарии
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 13:32
Ну ушел и ушел, скоро и из Зенита потелепает. Года через 2 уже и не вспомнит никто про него. Нашли блин гения. Дитё глупое ещё.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:31
Искать адекватных людей в cпартаке сложнее, чем иголку в стоге сена
makkie
makkie
сегодня в 13:30
А что мог сказать бывший агент Дзюбы?
Конечно, свалить всё на клуб... а то, что Артёмка обиделся из-за 300 тыс евро - Сафонова не волнует, так и должно быть.
На радостях сбежал из Спартака и подался в стан Питера. Ну не рвач ли, а?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:27
Всё похоже на присказку моего прадеда :"Парень начал исправляться-бросил 29ся,начал 94ся".Если бы агента не было,может и по-другому бы сложилось.
particular
particular
сегодня в 13:08
Видимо, ему нормально предъявили и большому ребёнку сразу пришлось повзрослеть...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:04
От свиней все уходят с затаённой обидой. Кидалово то ещё. Гыгыгы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:59
Зачем Спарттаку деревянный балабол,правильнь сделали,что выгнали.Пиар ему не поможет,его мало кто уважает,потому что Дзюба Бузова Дерево.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:58
В спартаке уничтожить человека это традиция.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:56
В народной так не умеют...
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