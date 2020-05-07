Агент: «Дзюба не ушёл бы из „Спартака“, если бы с ним адекватно поговорили»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, рассказал о трудностях форварда в «Спартаке». В настоящее время футболист выступает за «Зенит».
Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать… Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.
Тёма – большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого.
Недавно Дзюба попал в топ-10 игроков с истекающими контрактами.
Конечно, свалить всё на клуб... а то, что Артёмка обиделся из-за 300 тыс евро - Сафонова не волнует, так и должно быть.
На радостях сбежал из Спартака и подался в стан Питера. Ну не рвач ли, а?
Конечно, свалить всё на клуб... а то, что Артёмка обиделся из-за 300 тыс евро - Сафонова не волнует, так и должно быть.
На радостях сбежал из Спартака и подался в стан Питера. Ну не рвач ли, а?