Агент: «Дзюба не ушёл бы из „Спартака“, если бы с ним адекватно поговорили»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего , рассказал о трудностях форварда в «Спартаке». В настоящее время футболист выступает за «Зенит».

Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать… Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.

Тёма – большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили – Дзюба из «Спартака» мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в «Спартаке» отыграть. Думаю, он и хотел этого.