Червиченко: «Болельщикам надо молиться за здоровье Федуна»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал госпитализацию с коронавирусом владельца московского клуба Леонида Федуна.

С Федуном я не общаюсь, но его очень жалко. Возраст все-таки не детский, а болезнь тяжелая. Могу только пожелать скорейшего выздоровления. Болельщикам надо молиться за его здоровье. Если с ним, не дай Бог, произойдет что-то нехорошее, не думаю, что кому-то команда будет нужна. Возможно, найдется пара человек, но в данной ситуации перемены — не хорошо.

Какие бы отношения ни были, в любом случае здоровье всегда выходит на первый план, а все остальное — на второй. Всем нам надо пожелать ему крепости духа.