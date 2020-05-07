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Червиченко: «Болельщикам надо молиться за здоровье Федуна»

сегодня, 13:08

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал госпитализацию с коронавирусом владельца московского клуба Леонида Федуна.

С Федуном я не общаюсь, но его очень жалко. Возраст все-таки не детский, а болезнь тяжелая. Могу только пожелать скорейшего выздоровления. Болельщикам надо молиться за его здоровье. Если с ним, не дай Бог, произойдет что-то нехорошее, не думаю, что кому-то команда будет нужна. Возможно, найдется пара человек, но в данной ситуации перемены — не хорошо.

Какие бы отношения ни были, в любом случае здоровье всегда выходит на первый план, а все остальное — на второй. Всем нам надо пожелать ему крепости духа.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:38
Жирный то куда лезет?
На любой новости о Спартаке любит похайпиться и напомнить о своем существовании.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:35
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:31
    Что случилось с Червяков,что он оказался способен на простые человеческие слова в адрес руководителя "Спартака"??? Вот что делает с людЯми Его Величество Коронавирус!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 13:29
    Да на Федуна поклонники, если так можно выразиться, спартака сейчас должны молиться, потому что если Арнольдыч их бросит они даже из пердива вылетят.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 13:17
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 13:14
      На Червя не похоже! Здоровья Федуну конечно)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 13:09
      Ого, даже червь расщедрился на добрые слова.
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 13:09
      Молиться на врачей.....
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