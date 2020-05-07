Соболев — о несостоявшемся трансфере в «Лечче»: «Я не решился, испугался»

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сегодня, 15:09

Нападающий «Спартака» рассказал, почему отказался от перехода в клуб Серии А «Лечче», имея на руках готовый контракт с итальянским клубом.

У меня контракт был на руках. Но это было за день до закрытия трансферного окна, я не успел просто подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну. Понятно, что и я — «не фонтан», думаю, что уехал бы, но времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался.

Также Соболев сообщил, что «Спартак» выкупит его контракт у «Крыльев Советов».