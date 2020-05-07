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Соболев — о несостоявшемся трансфере в «Лечче»: «Я не решился, испугался»

сегодня, 15:09

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему отказался от перехода в клуб Серии А «Лечче», имея на руках готовый контракт с итальянским клубом.

У меня контракт был на руках. Но это было за день до закрытия трансферного окна, я не успел просто подумать. Это же переезд не просто в другую команду, а в другую страну. Понятно, что и я — «не фонтан», думаю, что уехал бы, но времени не было. Сутки были на раздумье, я не решился, испугался.

Также Соболев сообщил, что «Спартак» выкупит его контракт у «Крыльев Советов». 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:20
А итог попал к мясным.
makkie
makkie
сегодня в 15:18
Заиграл бы Саша в Европе, тем более в Лечче?
Правильно сказал Умяров - зачем размениваться на европейские аутсайдеры, если есть что доказывать в сильных клубах России.

Пригласили в Спартак - пусть растёт как Джикия или Зобнин.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:16
и вот итог)) ты клубе мечты))))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:12
Может и к лучшему! Здесь Зенит рядом)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:11
Испугался малой зарплаты
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:10
Рановато тебе в Европу.
ОПС
ОПС
сегодня в 15:09
Молодой еще, вот и испугался.
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