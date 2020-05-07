Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

Нападающий «Спартака» , права на которого принадлежат «Крыльям Советов», в ролике на канале «КраСава» в YouTube сообщил, что московский клуб хочет выкупить его контракт у самарцев.

Когда нас отпускали на карантин, было собрание с Цорном. Томас сказал, что мной все довольны и что меня хотят выкупать. Сейчас уже общаются с агентами, но лично я ни с кем не связывался.