Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», в ролике на канале «КраСава» в YouTube сообщил, что московский клуб хочет выкупить его контракт у самарцев.
Когда нас отпускали на карантин, было собрание с Цорном. Томас сказал, что мной все довольны и что меня хотят выкупать. Сейчас уже общаются с агентами, но лично я ни с кем не связывался.
Соболев неплохо помог Спартаку в первых весенних встречах.
Шутка ли, в 4 матчах отдал 3 голевые передачи.
Осталось самому забить - для уверенности.
Лишь бы не сбавил обороты и не поверил в себя раньше времени. Работы еще непочатый край. И у Саши, и у Тедеско, и у Спартака в целом.
Соболев неплохо помог Спартаку в первых весенних встречах.
Шутка ли, в 4 матчах отдал 3 голевые передачи.
Осталось самому забить - для уверенности.
Лишь бы не сбавил обороты и не поверил в себя раньше времени. Работы еще непочатый край. И у Саши, и у Тедеско, и у Спартака в целом.