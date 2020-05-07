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Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

сегодня, 14:35

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», в ролике на канале «КраСава» в YouTube сообщил, что московский клуб хочет выкупить его контракт у самарцев.

Когда нас отпускали на карантин, было собрание с Цорном. Томас сказал, что мной все довольны и что меня хотят выкупать. Сейчас уже общаются с агентами, но лично я ни с кем не связывался.

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Все комментарии
Против_всех
Против_всех
сегодня в 15:08
Будет толк от парня
makkie
makkie
сегодня в 15:04
Ну и славненько!
Соболев неплохо помог Спартаку в первых весенних встречах.
Шутка ли, в 4 матчах отдал 3 голевые передачи.
Осталось самому забить - для уверенности.

Лишь бы не сбавил обороты и не поверил в себя раньше времени. Работы еще непочатый край. И у Саши, и у Тедеско, и у Спартака в целом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:00
нашел кому верить)))))))))))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:57, ред.
Решение правильное даже и извечным "друзьям" нашим понятно. Хотя сейчас обезьяничать начнут, как и всегда. Ну что же, на то они и"друзья"....).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:44
Цорн и тут хочет распилить бабло.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:44
Интересно у Самары на балансе есть ненужный вратарь в нагрузку?
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