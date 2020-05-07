Медведев рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру Бундеслиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает, что сезон РПЛ будет доигран по примеру чемпионата Германии.

Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.