Медведев рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру Бундеслиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает, что сезон РПЛ будет доигран по примеру чемпионата Германии.
Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.
У нас по линии УЕФА и Европейской клубной ассоциации отличное взаимодействие с партнерами — вчера была видеоконференция с представителями лиги Европейской клубной ассоциации, куда Россия входит как одна из шести сильнейших лиг. Помимо национальных протоколов, готовится общеевропейский протокол на основе опыта всех европейских лиг. И в РПЛ, и в РФС вся эта информация есть.