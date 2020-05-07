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Медведев рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру Бундеслиги

сегодня, 13:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассчитывает, что сезон РПЛ будет доигран по примеру чемпионата Германии.

Хорошая новость, что немецкое правительство разрешило Бундеслиге играть с середины мая без зрителей. Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.

У нас по линии УЕФА и Европейской клубной ассоциации отличное взаимодействие с партнерами — вчера была видеоконференция с представителями лиги Европейской клубной ассоциации, куда Россия входит как одна из шести сильнейших лиг. Помимо национальных протоколов, готовится общеевропейский протокол на основе опыта всех европейских лиг. И в РПЛ, и в РФС вся эта информация есть.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:41
Надо доиграть - определенно.
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