Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»

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сегодня, 21:31

Бывший наставник «Зенита» , ныне возглавляющим нидерландский «Фейеноорд», обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Зенит» объявил о показе матчей Кубка УЕФА 2007/2008. Игры будут транслироваться на YouTube-канале клуба.

Дорогие друзья из „Зенита“! Надеюсь, вы насладитесь трансляциями матчей Кубка УЕФА 2008 года. Это было отличное время, которое мы провели вместе с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего наилучшего всем фанатам „Зенита“!

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. С питерским клубом он становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка (2008) и Суперкубка УЕФА (2008), а также выигрывал Суперкубок страны (2008).

Ранее «Зенит» опубликовал сборную тренеров по числу игр во главе клуба.