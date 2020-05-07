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Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»

сегодня, 21:31

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющим нидерландский «Фейеноорд», обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Зенит» объявил о показе матчей Кубка УЕФА 2007/2008. Игры будут транслироваться на YouTube-канале клуба.

Дорогие друзья из „Зенита“! Надеюсь, вы насладитесь трансляциями матчей Кубка УЕФА 2008 года. Это было отличное время, которое мы провели вместе с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего наилучшего всем фанатам „Зенита“! 

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. С питерским клубом он становился чемпионом России (2007), обладателем Кубка (2008) и Суперкубка УЕФА (2008), а также выигрывал Суперкубок страны (2008).

Ранее «Зенит» опубликовал сборную тренеров по числу игр во главе клуба.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:35
это были твои лучшие времена дик)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:35
Вот и всё обратился
drug01
drug01
сегодня в 21:33
Важная информация
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:33
Адвокатская ностальгия. Хорошие были времена
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