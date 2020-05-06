Сексуальный и внезапный Луи

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вчера, 23:26

Яркий и необычный голландец Луи ван Гал не занимается тренерской работой уже четыре года. Многие по нему соскучились. И «Соккер.ру» вместе с TalkSport представляет лучшие цитаты, которые запомнились фанатам по его работе в Англии.

Заход ван Гала в Англию был не очень долгим. Он возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год. Но успел многим запомниться. Поэтому английские фанаты и пресса очень скучают по голландцу, который часто говорил то, что думает, не задумываясь при этом о последствиях. Порой он был слишком честен. К тому же казалось, что он регулярно витает в облаках и способен на невообразимые поступки. Тут как раз на днях опыт работы с ван Галом в «Баварии» вспоминал Анатолий Тимощук:

Столько абсурдного происходило! Как тренера я ван Гала оцениваю высоко, но коммуникация с игроками у него была не на высоком уровне. Так уж он устроен. Ладно, штаны снял на всем известной установке. Но он ведь и челюсть как-то достал изо рта. Чего-то рассказывает, завелся, та-та-та… И – раз! Неудивительно, что он потом в Англии перед четвертым рефери падал на спину. А еще как-то Роббен забил, побежал к нему праздновать, ван Гал вдруг испугался, стал убегать и заднюю поверхность бедра порвал! Хромать стал… Мы смеялись, конечно.

А вот английская пресса решила отобрать самые запомнившиеся цитаты ван Гала за время его работы в МЮ .

Майк Смоллинг

Когда ты начинаешь работу на новом месте, сложно упомнить все имена и фамилии. Но когда ты провел в клубе уже год, вряд ли можешь найти забывчивости оправдания. Вот что сказал ван Гал на предсезонной пресс-конференции в июле 2015 года:

Это моя философия. Игроки должны принимать капитана. Первым капитаном является Уэйн Руни. Вторым капитаном – Майкл Кэррик, а в прошлом году третьим капитаном был господин Майк Смоллинг… Извините, я имел в виду Криса Смоллинга.

Армия фанатов

Во втором сезоне ван Гала в МЮ тренер постоянно подвергался критике, а острая английская пресса то и дело судачила о том, что скоро голландцу укажут на дверь. И на каждой пресс-конференции ему приходилось отбиваться. После домашней ничьей с «Вест Хэмом» при очередном общении с прессой ван Гал не выдержал и буквально прокричал:

Фанаты каждую неделю скандируют! Армия Луи ван Гала! Армия Луи ван Гала!

Эту комичную выходку голландца еще долго вспоминали в Англии, не видя за спиной тренера никакой армии.

Сексуальный Луи

В сезоне-2015/16 «Юнайтед» едва не опростоволосился в Лиге Европы, проиграв в Дании первый матч «Мидтьюлланду» со счетом 1:2. Обычно в таких ситуациях тренеры хотят, чтобы игроки завелись, разозлились, готовясь к битве в ответной встрече, которую непременно нужно выиграть. Но говоря о своих подопечных, ван Гал на пресс-конференции, заявил, что хочет, чтобы они чувствовали нечто другое:

Я часто использую слово «сексуально возбужденный» в общении со своими игроками.

Видимо, это сработало, потому что тогда ответный матч МЮ выиграл со счетом 5:1 и прошел в следующий раунд турнира.

Мазохизм

Ван Гал нередко переходил к каким-то острым темам, причем на ровном месте, в ситуациях, которые этого не подразумевали. Тем неожиданнее казались его выходки. После матча с «Лестером» ван Гал нетривиально высказался по поводу того, что защитник «лис» Роберт Хут хватал полузащитника МЮ Маруана Феллаини за его пышную шевелюру в борьбе. Сначала ван Гал попытался показать на ведущем пресс-конференции, как это выглядело, а потом заявил:

Нигде не прописано, что кто-то может так хватать за волосы другого. Разве что в сексуальном мазохизме… там это разрешено.

Атака на Скоулза

Среди критиков ван Гала оказались и легенды МЮ . В частности, Пол Скоулз несколько раз высказывался критически. После очередного заявления Скоулза ван Гал выпалил на пресс-конференции:

Зачем он что-то говорит? Ради выгоды клуба или ради своей собственной?

Безусловно, фанатам МЮ такое отношение к легенде не понравилось. Это был еще один маленький шажок ван Гала к окончательному разрыву с «Юнайтед», а заодно показательный момент, говорящий о том, что Луи действительно заявляет все, что думает.

Троллинг «Ливерпуля»

Одной из особенностей пребывания ван Гала в МЮ было то, что он оказался невероятно удачлив в матчах с принципиальным соперником «Юнайтед» — «Ливерпулем». При ван Гале «Манчестер» выиграл все четыре встречи с «красными» в Премьер-Лиге. После очередной победы голландец не удержался и заявил:

Для меня «Ливерпуль» — фантастический клуб. Потому что я выиграл каждый матч против него.

Требования извинений

Периодически конфронтация ван Гала со всеми вокруг достигала предельной точки. Тогда доставалось непосредственно присутствующим на пресс-конференции СМИ . Чаша терпения голландца переполнилась в декабре 2015 года, когда в прессе написали, что он цепляется за свою работу ради роскошной жизни. Тренер решил пристыдить журналистов:

У кого-то в этой комнате есть чувство, что он должен передо мной извиниться? Мне очень интересно. Я прочитал так, будто был уже уволен.

Вместо тысячи слов

И, конечно, ван Гал настолько уникален, что порой ему ничего не нужно было говорить, чтобы «разлетаться на цитаты». На период пребывания в МЮ пришлось два момента, которые запомнились не только английским фанатам, но и всему миру.

После поражения от «Сток Сити» в 2015 году во время быстрой пресс-конференции журналист Sky Sports спросил у ван Гала, по-прежнему ли на его стороне руководство МЮ . Голландец неожиданно замолчал в ответ и просто пристально посмотрел на журналиста в упор. Это продолжалось несколько секунд, но взгляд мог заменить тысячи слов.

Но еще более запоминающимся был момент из матча чемпионата Англии с «Арсеналом» в феврале 2016 года. Ван Гал был так ошарашен решением судей, что просто рухнул на газон на спину перед четвертым арбитром, который впал в еще больший шок. Мемы, созданные на основе этого культового поступка, живут и по сей день.