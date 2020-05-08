«Зенит» заинтересован в трансфере форварда «Бешикташа»

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вчера, 23:42

«Зенит» намерен подписать 26-летнего нападающего «Бешикташа» .

Как сообщается, турецкий клуб готов выслушать предложения по некоторым игрокам своей команды и может продать Найира грядущим летом. «Зенит» является главным претендентом на игрока.

26-летний форвард получает мало шансов при новом главном тренере «Бешикташа» Серхене Ялчине, и это может вынудить игрока сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне турецкий нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство клуба не поменяло стратегию в отношении трансферной политики.