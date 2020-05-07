Абидаль не просматривал Миранчука в Москве, он консультировал «Локомотив»

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сегодня, 16:21

Издание Mundo Deportivo раскрыло причину, по которой спортивный директор «Барселоны» прилетал в Москву.

Сообщается, что Абидаль посещал столицу России для того, чтобы проконсультировать «Локомотив» по вопросам развития клуба. Специалисты московского клуба хотели изучить методы, по которым работает «Барселона».