ГлавнаяНовости

Абидаль не просматривал Миранчука в Москве, он консультировал «Локомотив»

сегодня, 16:21

Издание Mundo Deportivo раскрыло причину, по которой спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прилетал в Москву.

Сообщается, что Абидаль посещал столицу России для того, чтобы проконсультировать «Локомотив» по вопросам развития клуба. Специалисты московского клуба хотели изучить методы, по которым работает «Барселона».

Абидаль посетил один из матчей «Локо», но французский специалист не ставил себе трансферных задач и не просматривал полузащитника Алексея Миранчука, о чем ранее писали в СМИ.

Все новости
Федун находится в стабильном состоянии
Сегодня, 13:29 Комментарии12
ОфициальноЛеонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Сегодня, 12:15 Комментарии37
Экс-игрок «Динамо» Ромащенко рассказал о своём однофамильце-герое ВОВ
Вчера, 13:50 ВидеоКомментарии2
На собрании ФНЛ не поддержали вариант с проведением турнира за выход в РПЛ
04 мая Комментарии12
ОфициальноЗаявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»
01 мая Комментарии6
«Врачи — наши герои!». РФС вместе с «Лужниками» поблагодарил врачей
01 мая ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 16:51, ред.
Артёмка:
- Какой Миранчук? Это просматривали меня! Инфа сотка, мне звонили, я просто трубу не успел взять.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 16:43
Научил как плести интриги против игроков и тренеров.
drug01
drug01
сегодня в 16:23
Значит было интересно
gxfh4m3gzbgq
gxfh4m3gzbgq
сегодня в 16:22
Хорошо проконсультирова. Теперь чемпионами станут.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100