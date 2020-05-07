Абидаль не просматривал Миранчука в Москве, он консультировал «Локомотив»

Издание Mundo Deportivo раскрыло причину, по которой спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прилетал в Москву.
Сообщается, что Абидаль посещал столицу России для того, чтобы проконсультировать «Локомотив» по вопросам развития клуба. Специалисты московского клуба хотели изучить методы, по которым работает «Барселона».
Абидаль посетил один из матчей «Локо», но французский специалист не ставил себе трансферных задач и не просматривал полузащитника Алексея Миранчука, о чем ранее писали в СМИ.
- Какой Миранчук? Это просматривали меня! Инфа сотка, мне звонили, я просто трубу не успел взять.
- Какой Миранчук? Это просматривали меня! Инфа сотка, мне звонили, я просто трубу не успел взять.