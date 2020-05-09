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Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»

сегодня, 00:39

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран, досрочно вернувшийся из аренды в Турции, рассказал о подробностях своего перехода в каталонский клуб в 2015 году.

Агент не сказал мне, что я перехожу в «Барселону». Он говорил, что я узнаю все через 15 дней после трансфера… Я думал, что перехожу в «Баварию», потому что год назад мой переход в «Манчестер Юнайтед» сорвался в последний момент.

Документ выпал из сумки агента, и я увидел логотип «Барселоны» на бумаге. Я не мог поверить своим глазам. Мне было грустно, когда я уходил из «Барселоны». Вальверде не давал мне играть, а я был тем, кто больше всех помогал Месси и Суаресу.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:46
Повезло!!!
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 00:40
Такое тоже бывает.
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