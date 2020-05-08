Луис Альберто: «Я дважды за сезон обыграл Роналду, какой он лучший в мире?»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
В этом сезоне я два раза выиграл у Криштиану Роналду, так что какой он лучший футболист планеты?
А если серьезно, то я восхищаюсь Роналду. Его порством, жаждой борьбы и побед. Всего, что он достиг, он добился сам. Но если мне нужно выбрать лучшего, то я отдал бы преимущество Месси.
Ранее Луис Альберто выразил уверенность, что ему удастся продлить контракт с «Лацио».
Теперь от кого-то в Турине только перья останутся)))
Теперь от кого-то в Турине только перья останутся)))