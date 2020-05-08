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Луис Альберто: «Я дважды за сезон обыграл Роналду, какой он лучший в мире?»

сегодня, 23:19

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В этом сезоне я два раза выиграл у Криштиану Роналду, так что какой он лучший футболист планеты?

А если серьезно, то я восхищаюсь Роналду. Его порством, жаждой борьбы и побед. Всего, что он достиг, он добился сам. Но если мне нужно выбрать лучшего, то я отдал бы преимущество Месси.

Ранее Луис Альберто выразил уверенность, что ему удастся продлить контракт с «Лацио».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 23:24
И в чем логика?
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 23:23
Зря он так. Пусть посмотрит на Симеоне. Аха-ха)
Теперь от кого-то в Турине только перья останутся)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 23:23
У каждого свое мнение.
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