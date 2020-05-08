Луис Альберто: «Я дважды за сезон обыграл Роналду, какой он лучший в мире?»

Полузащитник «Лацио» сделал выбор между и .

В этом сезоне я два раза выиграл у Криштиану Роналду, так что какой он лучший футболист планеты?

А если серьезно, то я восхищаюсь Роналду. Его порством, жаждой борьбы и побед. Всего, что он достиг, он добился сам. Но если мне нужно выбрать лучшего, то я отдал бы преимущество Месси.