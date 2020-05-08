Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

Бывший наставник «Спартака» Унаи Эмери выразил мнение, что защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который выступал под руководством Эмери в 2012 году, смог бы заиграть в испанском чемпионате.
– Сколько игроков из иностранных клубов, которые вы возглавляли, имели необходимые качества, чтобы заиграть в Испании?
Очень много. Например, могу назвать левшу из московского «Спартака». Это Дмитрий Комбаров, он выступал за сборную России. Также это практически все игроки из «Арсенала» и ПСЖ.
Ранее Эмери высказался о звезде ПСЖ Неймаре.
Так и должен играть настоящий латераль. Сколько забегов совершил, сколько раз навешивал - и главное точно на голову или в ногу.
Потом куда-то враз это пропало!
Так и должен играть настоящий латераль. Сколько забегов совершил, сколько раз навешивал - и главное точно на голову или в ногу.
Потом куда-то враз это пропало!