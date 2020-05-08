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Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

сегодня, 22:40

Бывший наставник «Спартака» Унаи Эмери выразил мнение, что защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который выступал под руководством Эмери в 2012 году, смог бы заиграть в испанском чемпионате.

– Сколько игроков из иностранных клубов, которые вы возглавляли, имели необходимые качества, чтобы заиграть в Испании?

Очень много. Например, могу назвать левшу из московского «Спартака». Это Дмитрий Комбаров, он выступал за сборную России. Также это практически все игроки из «Арсенала» и ПСЖ.

Ранее Эмери высказался о звезде ПСЖ Неймаре.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 22:58
От возможности заиграть до целесообразности, примерно столько же, как от России до Испании..:))
Faustello
Faustello
сегодня в 22:56
Разве что в казино)))
makkie
makkie
сегодня в 22:52
Кстати, Комбаров при Эмери - чуть ли не лучшим игроком команды был.
Так и должен играть настоящий латераль. Сколько забегов совершил, сколько раз навешивал - и главное точно на голову или в ногу.
Потом куда-то враз это пропало!
DXTK
DXTK
сегодня в 22:48
что же тогда эмеришка-тренеришка не позвал его в севилью, раз он видел такой брилиант и потенциал сравнимый наверно с молодым не побоюсь слова роберто карлосом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:42
Что про это говорить))
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