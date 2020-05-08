Эмери: «Комбаров мог бы заиграть в Испании»

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сегодня, 22:40

Бывший наставник «Спартака» выразил мнение, что защитник «Крыльев Советов» , который выступал под руководством Эмери в 2012 году, смог бы заиграть в испанском чемпионате.

– Сколько игроков из иностранных клубов, которые вы возглавляли, имели необходимые качества, чтобы заиграть в Испании?

Очень много. Например, могу назвать левшу из московского «Спартака». Это Дмитрий Комбаров, он выступал за сборную России. Также это практически все игроки из «Арсенала» и ПСЖ .