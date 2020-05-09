Амброзини о «Милане» 2011 года: «Каждая тренировка была битвой на смерть»

Бывший полузащитник «Милана» вспомнил о последним чемпионстве «россонере» в сезоне 2010/2011.

Прошло уже больше девяти лет, но это был заслуженный и приятный путь к чемпионству.

Тренеру приходилось иметь дело с таким количеством талантливых и великих игроков в раздевалке, что было непросто заставить их всех играть вместе. У нас были Роналдиньо, Антонио Кассано, Кевин-Принс Боатенг...

Были также игроки, которые хотели показать себя снова и снова. Ибрагимович, Пато, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло... Аллегри делал это по-своему, он подстраивался под каждого игрока индивидуально.

Мы все хотели играть, поэтому каждая тренировка была битвой на смерть. Те, кто оставался на скамейке, были в ярости. Наш уровень игры был запредельным.