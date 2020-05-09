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Амброзини о «Милане» 2011 года: «Каждая тренировка была битвой на смерть»

сегодня, 00:21

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини вспомнил о последним чемпионстве «россонере» в сезоне 2010/2011.

Прошло уже больше девяти лет, но это был заслуженный и приятный путь к чемпионству.

Тренеру приходилось иметь дело с таким количеством талантливых и великих игроков в раздевалке, что было непросто заставить их всех играть вместе. У нас были Роналдиньо, Антонио Кассано, Кевин-Принс Боатенг...

Были также игроки, которые хотели показать себя снова и снова. Ибрагимович, Пато, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло... Аллегри делал это по-своему, он подстраивался под каждого игрока индивидуально.

Мы все хотели играть, поэтому каждая тренировка была битвой на смерть. Те, кто оставался на скамейке, были в ярости. Наш уровень игры был запредельным.

Ранее Амброзини с бывшими партнерами по «Милану» воссоздали знаменитое фото группы The Beatles.

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Все комментарии
Twisted
Twisted
сегодня в 00:32
Состав был мощнейший
Spakov
Spakov
сегодня в 00:24
Так и игра была.
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