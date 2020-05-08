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Нагельсманн рассказал о трудностях использования масок во время матчей

сегодня, 22:09

Наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн отметил, что ему будет непросто соблюдать новые правила Бундеслиги, касающиеся обязательного применения тренерами защитных масок во время матчей.

Мне придется снимать маску с лица, чтобы крикнуть [что-то игрокам], и надевать ее обратно, когда я закончу. Это будет нелегко координировать.  

Напомним, ранее было принято решение о возобновлении нынешнего розыгрыша Бундеслиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Планируется, что чемпионат возобновится 16 мая.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:11, ред.
Тут ходить то в маске тяжело не то что бегать и руководить командой на бровке.
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