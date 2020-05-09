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Отец Йовича о травме сына: «Лука подавлен и немного напуган»

сегодня, 07:17

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, рассказал о состоянии сербского футболиста. Вчера появилась новость о том, что у него был диагностирован перелом пяточной кости.

Лука подавлен и немного напуган. Это ужасно. Мы не ожидали такого развития событий и были удивлены, когда это произошло.

Он занимался в своём доме в Белграде, следуя тренировочной программе, которую получал из клуба, и во время тренировки почувствовал сильнейшую боль.

Кто знал, что всё будет настолько серьёзно. Он собирался набрать небывалую форму и свои лучшие кондиции, но случилось вот это. 

Пока ничего не известно, необходимы более подробные тесты, чтобы узнать, надолго ли он выбыл из строя.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:17
Непонятная травма
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:48
Вот к чему приводит излишний энтузиазм! Теперь то хоть Реал зашевелится с покупкой хоть какого то нападающего!?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 07:45
"Он собирался набрать небывалую форму", вопрос зачем?на скамейке сидеть и так нормально)у нас же есть формула-1
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 07:45, ред.
Значит были предпосылки
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:29
Серьёзная травма потребуется время для лечения, здоровья парню!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:26
таких травм на ровном месте не бывает)))
ОПС
ОПС
сегодня в 07:19
Травма любого напугает.
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