Отец Йовича о травме сына: «Лука подавлен и немного напуган»

Милан Йович, отец нападающего «Реала» , рассказал о состоянии сербского футболиста. Вчера появилась новость о том, что у него был диагностирован перелом пяточной кости.

Лука подавлен и немного напуган. Это ужасно. Мы не ожидали такого развития событий и были удивлены, когда это произошло.

Он занимался в своём доме в Белграде, следуя тренировочной программе, которую получал из клуба, и во время тренировки почувствовал сильнейшую боль.

Кто знал, что всё будет настолько серьёзно. Он собирался набрать небывалую форму и свои лучшие кондиции, но случилось вот это.

Пока ничего не известно, необходимы более подробные тесты, чтобы узнать, надолго ли он выбыл из строя.