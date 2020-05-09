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Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

сегодня, 19:32

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили «Золотой мяч», но не получили его:

Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть «Золотой мяч»: Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль. Также добавлю в список Роберто Карлоса, который дважды был вторым за мной.

Сам Роналдо выигрывал «Золотой мяч» в 1997-м и 2002 году. 

Ранее Роналдо попал в список лучших игроков в истории футбола по мнению экс-защитника сборной Италии Фабио Каннаваро.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:51
таки я и не виню вас))
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 19:50, ред.
А почему этот нытик не назвал Коуту, Симеоне и Поборски? Аха-ха)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:49
достойный список
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 19:43
    Никита Бычков
    Никита Бычков
    сегодня в 19:42
    ИБРА!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:38
    Всё игроки уважаемые, но не более того
    alexgurzan
    alexgurzan ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 19:36
    Добрый вечер.
    Это зависит от источника, а не от нас.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:35
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