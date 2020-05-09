Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

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сегодня, 19:32

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили «Золотой мяч», но не получили его:

Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть «Золотой мяч»: Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль. Также добавлю в список Роберто Карлоса, который дважды был вторым за мной.

Сам Роналдо выигрывал «Золотой мяч» в 1997-м и 2002 году.

Ранее Роналдо попал в список лучших игроков в истории футбола по мнению экс-защитника сборной Италии Фабио Каннаваро.