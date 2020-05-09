Нерес намекнул, что не собирается покидать «Аякс»

Нападающий «Аякса» Давид Нерес рассказал о своих планах на будущее и восстановлении от тяжелой травмы.
Поначалу травма не казалась серьезной, но по ходу моего восстановления стало понятно, что все намного сложнее.
Каждый раз, когда я возвращался на поле, я играл неудачно. Это сделало мое выздоровление таким трудным. Я тренировался очень усердно и был готов сделать все, чтобы вернуть форму, но я не добился никакого прогресса.
Сейчас я делаю все возможное, чтобы подготовиться к началу нового сезона, который должен стать успешным для «Аякса».
23-летний бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов с «Челси» в ноябре прошлого года.