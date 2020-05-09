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Нерес намекнул, что не собирается покидать «Аякс»

сегодня, 19:28

Нападающий «Аякса» Давид Нерес рассказал о своих планах на будущее и восстановлении от тяжелой травмы.

Поначалу травма не казалась серьезной, но по ходу моего восстановления стало понятно, что все намного сложнее.

Каждый раз, когда я возвращался на поле, я играл неудачно. Это сделало мое выздоровление таким трудным. Я тренировался очень усердно и был готов сделать все, чтобы вернуть форму, но я не добился никакого прогресса.

Сейчас я делаю все возможное, чтобы подготовиться к началу нового сезона, который должен стать успешным для «Аякса».

23-летний бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов с «Челси» в ноябре прошлого года. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 19:30
ну спасибо что так оперативны))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:29
и это верно)) спешить рано))
beefs
beefs
сегодня в 19:28
ну это не от него зависит
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