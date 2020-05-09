Инс: «Команда Клоппа крепче, чем была в 2014 году»

Экс-футболист «Ливерпуля» поделился мнением о работе наставника «красных» :

Вся заслуга в успешных выступлениях клуба принадлежит Клоппу и его футболистам. Они получили невероятный импульс после победы в Лиге чемпионов. Это произошло после разочарования, когда было упущено чемпионство в АПЛ , несмотря на всего один проигрыш и 97 очков.