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Инс: «Команда Клоппа крепче, чем была в 2014 году»

сегодня, 18:57

Экс-футболист «Ливерпуля» Пол Инс поделился мнением о работе наставника «красных» Юргена Клоппа:

Вся заслуга в успешных выступлениях клуба принадлежит Клоппу и его футболистам. Они получили невероятный импульс после победы в Лиге чемпионов. Это произошло после разочарования, когда было упущено чемпионство в АПЛ, несмотря на всего один проигрыш и 97 очков.

В 2014 году «Ливерпуль» почти выиграл АПЛ, но затем развалился. Брендан Роджерс через год был уволен. Эта команда сделана из более крепкого материала. Клопп собрал ее по крупицам. Он сделал прекрасные приобретения: Алиссон, Ван Дейк, Салах. Мане и Хендерсон после назначения Клоппа заметно прибавили.

Ранее Инс говорил, что «Ливерпуль» при Клоппе еще не стал великой командой.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 19:05
благодаря усилиям Клоппа
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:01
В этом сезоне все сошлось. Ливерпуль безоговорочный лидер.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:58
Наверное это правда
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