ГлавнаяНовости

Каннаваро: «Месси — топовый игрок, но Марадона — будто из другого мира»

сегодня, 18:48

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро сравнил бывшего футболиста сборной Аргентины и «Барселоны» Диего Марадону и нынешнего игрока каталонцев и «альбиселесте» Лионеля Месси:

С большим уважением отношусь к Месси. Он один из лучших футболистов для нового поколения. Марадона — другой футболист. В его время футбол был иным. Марадону часто били по ногам, но он все контролировал.

Месси — топовый игрок, однако Марадона — будто из другого мира. Никогда не сравниваю его с другими. Мне не довелось увидеть игру Пеле, но я семь лет подряд смотрел каждый матч Марадоны. Он не просто один из лучших, он лучший.

Ранее Каннаваро признался, что хочет поработать в АПЛ

Все новости
Инс: «Команда Клоппа крепче, чем была в 2014 году»
Сегодня, 18:57 Комментарии3
Одриосола: «Переход в „Севилью“? Сейчас я сосредоточен на „Баварии“»
Сегодня, 18:07 Комментарии2
Каннаваро: «Надеюсь потренировать в АПЛ»
Сегодня, 17:52 Комментарии5
Вице-председатель «Вест Хэма»: «Нужно продезинфицировать газоны. Но как?»
Сегодня, 17:31 Комментарии4
Бременский министр рассказал, почему регион против возобновления Бундеслиги
Сегодня, 17:18 Комментарии2
«Вы научили меня многому в жизни». Рибери поздравил Хайнкеса с 75-летием
Сегодня, 17:07 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 19:01
В свою очередь,у Месси 6 абсолютно заслуженных золотых мячей,а у Каннаваро один липовый)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:49
мне кажется они игроки одного уровня
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100