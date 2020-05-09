Каннаваро: «Месси — топовый игрок, но Марадона — будто из другого мира»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» сравнил бывшего футболиста сборной Аргентины и «Барселоны» и нынешнего игрока каталонцев и «альбиселесте» :

С большим уважением отношусь к Месси. Он один из лучших футболистов для нового поколения. Марадона — другой футболист. В его время футбол был иным. Марадону часто били по ногам, но он все контролировал.

Месси — топовый игрок, однако Марадона — будто из другого мира. Никогда не сравниваю его с другими. Мне не довелось увидеть игру Пеле, но я семь лет подряд смотрел каждый матч Марадоны. Он не просто один из лучших, он лучший.