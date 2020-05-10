Тренер «Сочи» Федотов высказался о трудностях возобновления сезона в РПЛ

Главный тренер «Сочи» поделился мнением о возможном возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.

Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата. Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, все станет ясно.

Узнаем сроки [возможного возобновления чемпионата] – 21 или 28 июня. Вопрос в подготовке команды – когда разрешат тренироваться в полном объеме». Сейчас все команды на самоизоляции, тренируются в индивидуальном режиме. От того, сколько времени будет в нашем распоряжении, две или три недели, будем отталкиваться, когда у нас будет информация о том, когда мы сможем приступить к тренировкам.

У нас Миха Мевля находится у себя на родине [в Словении], по прибытии он две недели должен будет находиться на самоизоляции. Как это (возвращение легионеров в Россию) будет выглядеть, ведь пока авиасообщение у нас закрыто, Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка – у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно.

Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное – когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура.