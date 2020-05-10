Дмитрий Черышев: «Чемпионат Испании продолжится 5 июня»

Российский тренер рассказал об условиях тренировок в клубе после карантина.

Могу сказать, что начался тренировочный процесс. Ребята занимаются с огромным удовольствием. Но было очень тяжело тем, кто находился в квартирах без тренажеров, беговых дорожек и велотренажеров. Сейчас первое, чем занимаются футболисты на тренировках — это бегают. Работают в аэробном ритме. Им тяжело выходить на поле после такого перерыва на карантин в домашних условиях. Знаю, что у них есть огромное желание прогрессировать и расти. Снова появляется информация о том, что в некоторых клубах есть заболевшие. В «Валенсии» всех проверили. Все здоровы.

Говорят, что чемпионат продолжится 5 июня. Но загадывать ничего не нужно. В Германии тоже говорили, что чемпионат возобновится 9 мая, но в итоге начало перенесли на 16-е число. Сейчас главное, чтобы все ребята были здоровы. Также важно, чтобы они все набрали хорошую физическую форму. Это сделать очень тяжело.