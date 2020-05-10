ГлавнаяНовости

Дмитрий Черышев: «Чемпионат Испании продолжится 5 июня»

сегодня, 15:10

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал об условиях тренировок в клубе после карантина.

Могу сказать, что начался тренировочный процесс. Ребята занимаются с огромным удовольствием. Но было очень тяжело тем, кто находился в квартирах без тренажеров, беговых дорожек и велотренажеров. Сейчас первое, чем занимаются футболисты на тренировках — это бегают. Работают в аэробном ритме. Им тяжело выходить на поле после такого перерыва на карантин в домашних условиях. Знаю, что у них есть огромное желание прогрессировать и расти. Снова появляется информация о том, что в некоторых клубах есть заболевшие. В «Валенсии» всех проверили. Все здоровы.

Говорят, что чемпионат продолжится 5 июня. Но загадывать ничего не нужно. В Германии тоже говорили, что чемпионат возобновится 9 мая, но в итоге начало перенесли на 16-е число. Сейчас главное, чтобы все ребята были здоровы. Также важно, чтобы они все набрали хорошую физическую форму. Это сделать очень тяжело.

Все новости
ЦСКА, «Спартак» и чемпионская разница
Сегодня, 12:40Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии5
Ганчаренко: «„Барселона“ Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда»
Сегодня, 12:08 Комментарии13
Ганчаренко: «В Германии на матчи будет приходить 300 человек»
Сегодня, 08:40 Комментарии15
«Нацистов победили русские». Геркус отреагировал на пост Белого дома
Вчера, 23:45 ВидеоКомментарии30
Ганчаренко: «Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать»
Вчера, 20:52 Комментарии12
Радимов: «Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю нашей страны»
Вчера, 20:33 ФотоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:06
5 июня - похоже на правду.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:54
Дмитрий Черышев об интересе «Зенита» и «Локо» к Денису: «Первый раз слышим. Разговоров нет»
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:34
Ещё не факт
shlomo
shlomo
сегодня в 15:33
Ну и славно трам-пам-пам
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:25
Пора...пора "оживать"....
Ударим по пандемии красивым футболом....хоть и без зрителей на трибунах...
VIPded
VIPded
сегодня в 15:24
Ждём-ссс...
drug01
drug01
сегодня в 15:23
Дождались очень хорошо!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:19
Здоровьем футболистов лучше не рисковать. Посмотрим на развитие ситуации дальше.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:18
посмотрим))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:18
Вот уже хорошо.
beefs
beefs
сегодня в 15:13
это приятное сообщение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100