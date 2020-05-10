ЦСКА, «Спартак» и чемпионская разница

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сегодня, 12:40

Почему футболисты Тедеско и Ганчаренко не лидируют в РПЛ ? «Соккер.ру» ищет ответ при помощи одного из тренеров.

У игры есть универсальные правила, часть из них – неписаные, однако их ключевая роль никем не оспаривается. Одно из важных вспомнил наставник «армейцев». Виктор Михайлович выделил различие между своей командой и рядом других лидеров РПЛ :

У меня сейчас есть 21 или 23 полевых игрока – в зависимости от того, кого мы берем из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами, но у нас есть проблема. Как когда-то сказал Венгер: «Для того чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный». Это то, что сейчас происходит в «Локомотиве». У них есть Баринов – и есть Крыховяк, есть Миранчуки – и есть Эдер или Фарфан. Есть молодой – есть опытный. Они знают, как дожать соперника. Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить больше позиционных атак, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. «Локомотив» – опытная, прожженная команда, которая знает, как добиться результата. Так же и «Ростов»: Еременко, Попов, Козлов – достаточно опытные футболисты. И это я не беру «Зенит»: Иванович, Ракицкий, Дзюба, Азмун пуд соли съели и знают, как добиваться результата. У нас все футболисты молодые, но нет игрока, который направит все это в нужное русло, чтобы дожать соперника.

Не будем придираться к плохой аналогии, что Фарфан или Эдер делают результат в «Локомотиве» в этом сезоне, ведь в целом Ганчаренко прав. «Зенит» с «Локомотивом», имея связки молодых и опытных, если сезон прервут, снова будут в группе ЛЧ , ведь они выше других в таблице. «Краснодар» пытается с ними тягаться, но там тоже молодые с бывалыми игроками вперемешку.

Хороший футбол питается опытом и стабильностью. У ЦСКА , если сравнить основу сейчас с той, что была всего три чемпионата назад – весной 2017-го, остались Акинфеев и Фернандес. Понимаете, что произошло? Целая новая команда – девять человек. Как стать чемпионами сразу? Особенно в лиге, где даже опыт сам по себе ничего не гарантирует, ведь у «Зенита» опытных было много, а провальных сезонов – не меньше.

Но баланс вправду важен. Например, Каземиро рассказал, что когда на тренировках «Реала» не хватает людей для полноценного занятия – например, кто-то травмировался или отсутствует по другой причине, то Зидан выходит на поле и часто существенно влияет на результат поединка в пределах одной команды, где все друг друга идеально знают как соперников, ведь тренируются вместе.

Зинедин – футболист на пенсии, но его колоссальный опыт влияет даже в случае с «Реалом», где опытные – в большинстве. А в РПЛ не только ЦСКА не хватает баланса, но и «Спартаку». В случае «красно-белых» речь тоже о кардинальной замене состава за три года – от основы 2017-го остались Кутепов и Зобнин, перемены такие же резкие. Впрочем, у этой медали две стороны, ведь от кадровых перемен не спрятаться.

Прекрасно, что в РПЛ появляются молодые коллективы – если бы за «армейцев» до сих пор играли Вернблум, Березуцкие, Игнашевич в сорок с копейками и Тошич, то не стало бы лучше. Не нужно воспринимать умный тренерский аргумент Ганчаренко буквально – нельзя набрать стариков и всех раскатать. Важен баланс молодых и опытных. Такой был у чемпионов последних лет, причем отдельные команды являлись чисто возрастными, молодежь была дополнением.

А сейчас ЦСКА и «Спартак» — самые молодые команды сезона РПЛ по среднему возрасту. В их случае грамотно говорить о перспективности, но сложно настаивать на эффективности и продуктивности в любом матче, даже плохом. Карпов, Дивеев, Обляков, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон, Чалов и Влашич через два-три года могут буквально быть другими футболистами – чужие дети растут быстро. Однако сейчас не берут прямую путевку в ЛЧ .

У Тедеско та же история. Пасы Бакаева не закрывает опытный форвард. Зато Жиго и Джикия очень важны для обороны – у «Спартака» не бездарная защита, компенсируют ошибки молодых Рассказова и Айртона, мотивируют Максименко, который почти не ошибается. Впрочем, вратари – отдельная история, когда говорим о влиянии возраста на мастерство. А вот полевые нуждаются в плече опытных напарников. Чтобы существовал Александер-Арнольд как феномен, нужны ван Дейк, Салах, Фабиньо и Хендерсон.

Не случайно Ганчаренко говорит о преимуществе без результата – и у ЦСКА , и у «Спартака» таких матчей полно, когда заслуживали больше пунктов, чем получили. Но у молодости как порока есть один неумолимый путь к раскаянью – проходит сама по себе. Влашич, Бакаев, Обляков, Айртон, Чалов и Соболев вырастут и окрепнут. Сейчас Ганчаренко и Тедеско в проигрышном положении – ЦСКА нужны деньги от УЕФА за участие в ЛЧ , а «Спартак» рискует остаться без еврокубков, если Кубок России не доиграют, однако стратегически клубы сделали единственный возможный выбор – кардинально обновили составы.

Обратите внимание, что и «Локомотиву», и «Зениту» в ближайшее время нужны новые связки в центре защиты – всегда риск скатиться. У Семина молодые мечтают уйти – и Миранчуки, и Баринов, а у Семака не вечен Дзюба. ЦСКА и «Спартак» должны понять, как соединить плюсы молодости с влиянием опыта на результат – «армейцам» можно добавить еще одного Фернандеса в центр защиты, еще одного в середину поля и, если Чалов уедет в АПЛ – Фернандеса в атаку.

А Тедеско не помешает изумительный правый латераль с опытом, чтобы в схеме с тремя в центре получилась крылатая команда, и вместо Шюррле другой такой, но как Промес по важности. Самые молодые команды знают, где их слабые места – реализация, которая часто завязана на опыте. Например, Криштиану Роналду не забивал в первых двадцати девяти матчах Лиги чемпионов. Имели вундеркинда из состава чемпионского МЮ Фергюсона, а у него первый гол в ЛЧ – в ворота «Ромы» в матче, который завершился со счетом 7:1 в пользу англичан.

Тридцать матчей нужно было самому Криштиану, чтобы настроить прицел в турнире, где у него сейчас 128 голов, а вы предлагаете игнорировать опыт как фактор в случае с обновленными на 90 % клубами РПЛ ? Тренер Ганчаренко рассказал о важном нюансе, нужно время, терпение и правильные точечные трансферы. С последними будет туго, но кто сказал, что у «Спартака» и ЦСКА нет людей, которые со временем сами станут, как Дзюба, Ракицкий, Крыховяк или Чорлука? Разумеется, команды Ганчаренко и Тедеско попрощаются с общим минусом, сохранив больше энергии, чем есть у конкурентов.