Радимов: «Кокорину, условно, больше подошёл бы „Реал“, чем „Барселона“»

Бывший капитан «Зенита», а ныне старший тренер «Зенита-2» порассуждал о том, в каком клубе смог бы заиграть нападающий .

На данный момент игрок выступает на правах аренды за «Сочи», летом у него истечет контракт с «Зенитом».

Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол. «Аталанта»? Как вариант. Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.

Опять же, условно, ему больше подойдет «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше — как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!