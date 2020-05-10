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Радимов: «Кокорину, условно, больше подошёл бы „Реал“, чем „Барселона“»

сегодня, 17:11

Бывший капитан «Зенита», а ныне старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о том, в каком клубе смог бы заиграть нападающий Александр Кокорин.

На данный момент игрок выступает на правах аренды за «Сочи», летом у него истечет контракт с «Зенитом».

Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол. «Аталанта»? Как вариант. Или «Лацио». Та же «Барса», условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в «Барселону», но по стилистике ему было бы там сложно. Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в «Барсе» же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространство.

Опять же, условно, ему больше подойдет «Реал», так как он быстрее выходит из обороны и доставляет мяч на чужую половину поля. Словом, команда, играющая более вертикально, Кокорину подойдет лучше — как, например, «Лестер» с Варди. Идеальный вариант!

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 17:57, ред.
Одно безусловно - Кокорин не подошёл бы не Барсе, не Реалу...
drug01
drug01
сегодня в 17:48
Боже какие клубы..... Будут переживать?
Igo0rek
Igo0rek ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 17:45
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ ЧТООООООООООООООО?!?!?!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 17:39
Если внимательно посмотреть, Бензема не лучше его..
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 17:31
Странные штучки курят ваши рф эксперты, ой странные
VIPded
VIPded
сегодня в 17:29
Как бы не передрались Барса с Реалом за Кокорина...)))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:23
В выборе между Реалом и Барселоной временно остановились на Сочи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:22
С юридической точки зрения фраза "Реально Кокорин может заигратзь в Апоэле"? Так?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:16
Слова "условно" и Кокорин...в одном предложении...
Чего только не увидишь...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Как все это условно...:)))
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