«Нацистов победили русские». Геркус отреагировал на пост Белого дома

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на публикацию Белого дома США в твиттере о победе во Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — подписала публикацию пресс-служба Белого дома.

«Это сделали русские. Вместе с союзниками», - написал Геркус в комментариях к посту.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB