«Нацистов победили русские». Геркус отреагировал на пост Белого дома

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на публикацию Белого дома США в твиттере о победе во Второй мировой войне.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — подписала публикацию пресс-служба Белого дома.
«Это сделали русские. Вместе с союзниками», - написал Геркус в комментариях к посту.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB
"Русские никогда бы не дали нам так много времени! Но как же много его потребовалось американцам, чтобы ликвидировать «мешок», в котором и речи быть не могло о сколь-нибудь серьезном сопротивлении. Хорошо вооруженная группировка немецкой армии с легкостью ликвидировала бы снаружи весь «рурский мешок» в течение недели.
Сегодня я часто удивляюсь, почему мы просто не позволяли себе сдаться. Очевидно, что все было потеряно, и солдаты едва ли могли продолжать оказывать сопротивление. Но мы не хотели и не могли верить, что все наши жертвы были напрасны. Если бы наши противники проявили хотя бы немного больше отваги, мы, вероятно, капитулировали бы гораздо быстрее. Однако ни один настоящий фронтовик в глубине души не хотел бы допустить того, чтобы позволить себе раньше времени быть захваченным этими «недоучками», в то время как наши товарищи на Восточном фронте все еще храбро сдерживали русских."
(О.Кариус "Тигры в грязи")
Всё, что нужно знать о "победном духе Америки".
"Русские никогда бы не дали нам так много времени! Но как же много его потребовалось американцам, чтобы ликвидировать «мешок», в котором и речи быть не могло о сколь-нибудь серьезном сопротивлении. Хорошо вооруженная группировка немецкой армии с легкостью ликвидировала бы снаружи весь «рурский мешок» в течение недели.
Сегодня я часто удивляюсь, почему мы просто не позволяли себе сдаться. Очевидно, что все было потеряно, и солдаты едва ли могли продолжать оказывать сопротивление. Но мы не хотели и не могли верить, что все наши жертвы были напрасны. Если бы наши противники проявили хотя бы немного больше отваги, мы, вероятно, капитулировали бы гораздо быстрее. Однако ни один настоящий фронтовик в глубине души не хотел бы допустить того, чтобы позволить себе раньше времени быть захваченным этими «недоучками», в то время как наши товарищи на Восточном фронте все еще храбро сдерживали русских."
(О.Кариус "Тигры в грязи")
Всё, что нужно знать о "победном духе Америки".