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«Нацистов победили русские». Геркус отреагировал на пост Белого дома

вчера, 23:45

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на публикацию Белого дома США в твиттере о победе во Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — подписала публикацию пресс-служба Белого дома.

«Это сделали русские. Вместе с союзниками», -  написал Геркус в комментариях к посту.

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Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 00:52
Вот что пишет в своих мемуарах о бравых американцах, пытавшихся уничтожить окружённую немецкую группировку, германский танкист, оказавшийся в окружении:

"Русские никогда бы не дали нам так много времени! Но как же много его потребовалось американцам, чтобы ликвидировать «мешок», в котором и речи быть не могло о сколь-нибудь серьезном сопротивлении. Хорошо вооруженная группировка немецкой армии с легкостью ликвидировала бы снаружи весь «рурский мешок» в течение недели.
Сегодня я часто удивляюсь, почему мы просто не позволяли себе сдаться. Очевидно, что все было потеряно, и солдаты едва ли могли продолжать оказывать сопротивление. Но мы не хотели и не могли верить, что все наши жертвы были напрасны. Если бы наши противники проявили хотя бы немного больше отваги, мы, вероятно, капитулировали бы гораздо быстрее. Однако ни один настоящий фронтовик в глубине души не хотел бы допустить того, чтобы позволить себе раньше времени быть захваченным этими «недоучками», в то время как наши товарищи на Восточном фронте все еще храбро сдерживали русских."
(О.Кариус "Тигры в грязи")

Всё, что нужно знать о "победном духе Америки".
Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 00:24
Презренных англосаксов полудохлая немчура едва не втоптала в грязь в Арденнах, благо Красная армия начала наступление в Польше на две недели раньше, дабы спасти этих бездарей, а зря. Надо было подождать, пока немцы добьют этих гиен, примазавшихся к нашей победе, ибо второй фронт был нужен в 42-м, а в 44-м эти шакалы вылезли добивать полуживого зверя из страха, что СССР распространит своё влияние на всю Европу...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:21
У зенита своя, как портянка
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 00:20
Вы даже бенфику не можете обыграть
beefs
beefs
сегодня в 00:17
вот дают америкосы...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Газпром Арена (раскрыть)
сегодня в 00:16
готов ли ты положить головы своих родителей сестер братьев чтобы доказать кому то что ты можешь повторить? ни фига, поэтому иди свою смелость прояви в контра страйк
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 00:08
Можем повторить!
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:08
Правду сказал.
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 00:07
Можем повторить!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:03
Много было победителей..
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:58
И даже в своём самопиаре Геркус ошибся. В Великой Отечественной войне победили не только русские, но и остальные национальности СССР. Нельзя преуменьшать роль всех кто воевал в нашей армии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:57
Скромные такие эти америкосы и наглосаксы , прям герои. До чего же надо совесть потерять, чтоб такое заявлять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:53
У амеров своя история...
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 23:53
ну да, а остальный страны СССР просто смотрели
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:48
Геркус вовремя отреагировал на это сообщение и заодно попиарился
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:45
Ещё кто то сомневается
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