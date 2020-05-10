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Ганчаренко: «„Барселона“ Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда»

сегодня, 12:08

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко лестно отозвался о Хосепе Гвардиоле и его периоде работы в «Барселоне» (2008-2012), а также рассказал о своих футбольных предпочтениях.

Во-первых, всем нам – и болельщикам, и руководству клуба – нравится атакующий футбол. Второй момент – ты смотришь на какие-то команды, они тебе нравятся, ты пробуешь перенять у них все лучшее, что есть. 

Первое – какие твои идеи? Какие методы у тебя есть, чтобы добиться позиционной атаки, атакующего футбола? Мне всегда нравилась позиционная атака – это самое сложное.  

Следующий момент – Лига чемпионов [матч 2011 года БАТЭ 0-5 «Барселона»]. Это была «Барселона» Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда с Хави, Месси и Иньестой в расцвете. Когда в Минске они обыгрывали нас 5:0, а ты стоишь на бровке и понимаешь, что сделать против них ничего невозможно – это был единственный матч, где я ощущал полное бессилие. При потере мяча «Барселона» его настолько быстро забирала, мы не знали даже, как перейти центр поля. Позиционная атака и – что мы делаем при позиционной атаке, когда теряем мяч? Мы обязательно его теряем, более того, мы иногда должны потери мяча провоцировать, чтобы поймать несбалансированного соперника и попробовать мяч вернуть. Это всегда с блеском делала «Боруссия» у Клоппа. И провести еще одну атаку. Мы называли это фазами: оборона – атака – оборона.  

Что-то может получаться, что-то – нет, но отказ от прессинга, от нахождения долго на своей половине – это может быть с «Реалом», то, что мы видели. Но это не тот футбол, который ты прививаешь команде и который нравится болельщикам.

Ранее Ганчаренко поделился мнением об уровне игры форварда «армейцев» Федора Чалова.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:08
Однозначно Барселона Гвардиолы была лучшая!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:43
У каждого свое мнение.
beefs
beefs
сегодня в 12:36
это еще как посмотреть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:26
Если Ганчаренко сказал то так оно и есть.
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Хороший пример для ЦСКА
Omaxa
Omaxa
сегодня в 12:11
цска Гонсчаренко худшая.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:10
В общем да, но у всех в своё время были разные кумиры
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