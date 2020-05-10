Ганчаренко: «„Барселона“ Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда»

Наставник ЦСКА лестно отозвался о и его периоде работы в «Барселоне» (2008-2012), а также рассказал о своих футбольных предпочтениях.

Во-первых, всем нам – и болельщикам, и руководству клуба – нравится атакующий футбол. Второй момент – ты смотришь на какие-то команды, они тебе нравятся, ты пробуешь перенять у них все лучшее, что есть.

Первое – какие твои идеи? Какие методы у тебя есть, чтобы добиться позиционной атаки, атакующего футбола? Мне всегда нравилась позиционная атака – это самое сложное.

Следующий момент – Лига чемпионов [матч 2011 года БАТЭ 0-5 «Барселона»]. Это была «Барселона» Гвардиолы – на мой взгляд, лучшая команда с Хави, Месси и Иньестой в расцвете. Когда в Минске они обыгрывали нас 5:0, а ты стоишь на бровке и понимаешь, что сделать против них ничего невозможно – это был единственный матч, где я ощущал полное бессилие. При потере мяча «Барселона» его настолько быстро забирала, мы не знали даже, как перейти центр поля. Позиционная атака и – что мы делаем при позиционной атаке, когда теряем мяч? Мы обязательно его теряем, более того, мы иногда должны потери мяча провоцировать, чтобы поймать несбалансированного соперника и попробовать мяч вернуть. Это всегда с блеском делала «Боруссия» у Клоппа. И провести еще одну атаку. Мы называли это фазами: оборона – атака – оборона.

Что-то может получаться, что-то – нет, но отказ от прессинга, от нахождения долго на своей половине – это может быть с «Реалом», то, что мы видели. Но это не тот футбол, который ты прививаешь команде и который нравится болельщикам.