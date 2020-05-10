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Ганчаренко: «В Германии на матчи будет приходить 300 человек»

сегодня, 08:40

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о чемпионате Белоруссии, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Думаю, это не совсем правильно. Излишне жесткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас – это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Белоруссии самодисциплинированный, поэтому мы видим там 300 человек на трибунах.

Столько же человек в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть.

Ранее Ганчаренко поделился мнением о вынужденной паузе в связи с приостановкой чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 08:50
300 спартанцев Вася!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 08:44
Да, ТОП-Лига теперь в Беларуси
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:43, ред.
Преувеличивает)))Чересчур.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:41
Немцев все же побольше будет.
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