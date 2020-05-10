Ганчаренко: «В Германии на матчи будет приходить 300 человек»

Наставник ЦСКА рассказал о чемпионате Белоруссии, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Думаю, это не совсем правильно. Излишне жесткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас – это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Белоруссии самодисциплинированный, поэтому мы видим там 300 человек на трибунах.

Столько же человек в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть.