Пандев: «Я бы хотел еще поиграть при полном стадионе в Генуе»

Нападающий «Дженоа» в интервью Corriere dello Sport поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Италии.

Мы действительно хотим вернуться на поле, потому что футбол — это жизнь для нас. Мы уже не можем дождаться, чтобы увидеть всех снова. Очень надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло.

Было бы хорошо вернуться снова на поле. Особенно для болельщиков, это может помочь.

Мое будущее? Я все еще собираюсь поиграть за «Дженоа». Очень надеюсь, что эта ситуация закончится. Я бы хотел еще поиграть при полном стадионе в Генуе.