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Пандев: «Я бы хотел еще поиграть при полном стадионе в Генуе»

сегодня, 13:36

Нападающий «Дженоа» Горан Пандев в интервью Corriere dello Sport поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Италии. 

Мы действительно хотим вернуться на поле, потому что футбол — это жизнь для нас. Мы уже не можем дождаться, чтобы увидеть всех снова. Очень надеюсь, что жизнь вернется в нормальное русло. 

Было бы хорошо вернуться снова на поле. Особенно для болельщиков, это может помочь. 

Мое будущее? Я все еще собираюсь поиграть за «Дженоа». Очень надеюсь, что эта ситуация закончится. Я бы хотел еще поиграть при полном стадионе в Генуе. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:45
Через годик всё наладится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:38
Будешь старатся то поиграешь.
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