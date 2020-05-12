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Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»

сегодня, 12:54

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о словах наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли «матрасники».

Футбол похож на бокс, вы должны знать, когда пришло время атаковать. В «Атлетико» мы знаем, какие достоинства есть у нас как у команды. Например, когда мы играли против «Ливерпуля», потрясающей команды, мы знали, что можем принести им ущерб. Когда они говорят о том, как нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала со счетом 2:0 и забила три гола.

Это вовсе не удача. Матчи должны оцениваться цельно.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:41
У Диего футбол это все что угодно: война, бокс, нечеловеческий труд, но только не сам футбол.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 13:40
Битва Титанов... Но у Симионе ещё есть и Облак, который как в хокее, стоит полкоманды, не по деньгам, по вкладу в победу...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:16, ред.
ппц, там было куча моментов где суто кипер тащил третий голешник, куча подходов было нереализованых, залети третий мяч на 5-10 минут раньше, и что бы тут рассказывал симеоне теперь?))) про сработавшую тактику и силу Атлетико?))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:09
"Футбол похож на бокс, вы должны знать, когда пришло время атаковать."

Ага, после того, как Облак феноменальным образом вытащит несколько мертвых мячей и соперник обстучит все штанги.

В Ла Лиге Симеоне не знает в этом году даже против "Гетафе" как атаковать)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:55
Клопп знает это лучше всех)
VIPded
VIPded
сегодня в 12:55
Два гения.
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