Симеоне — Клоппу: «Футбол похож на бокс — нужно знать, когда атаковать»

Главный тренер «Атлетико» поделился мнением о словах наставника «Ливерпуля» , который осудил стиль игры мадридцев в их очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой в четвертьфинал вышли «матрасники».

Футбол похож на бокс, вы должны знать, когда пришло время атаковать. В «Атлетико» мы знаем, какие достоинства есть у нас как у команды. Например, когда мы играли против «Ливерпуля», потрясающей команды, мы знали, что можем принести им ущерб. Когда они говорят о том, как нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала со счетом 2:0 и забила три гола.

Это вовсе не удача. Матчи должны оцениваться цельно.