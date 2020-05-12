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Бергоми признался, что переболел коронавирусом

сегодня, 13:29

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми заявил, что переболел коронавирусом. 

Я сделал серологический тест, и мой результат оказался положительным. В начале марта я заболел. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с легкими. 

Я не боялся, но мне всегда было холодно, приходилось включать сразу два обогревателя. Если бы я не знал о коронавирусе, то думал бы, что это просто грипп. 

Мои друзья смеялись надо мной, говорили, чтобы я слишком много не думал об этом. Но мне было плохо. Я не мог сидеть из-за болей в спине, поэтому всегда находился на ногах.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:35
признался так признался.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:34
Заголовок такой будто военную тайну открыл
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