Бергоми признался, что переболел коронавирусом

Бывший футболист «Интера» заявил, что переболел коронавирусом.

Я сделал серологический тест, и мой результат оказался положительным. В начале марта я заболел. У меня были проблемы с обонянием и спиной, но не с легкими.

Я не боялся, но мне всегда было холодно, приходилось включать сразу два обогревателя. Если бы я не знал о коронавирусе, то думал бы, что это просто грипп.

Мои друзья смеялись надо мной, говорили, чтобы я слишком много не думал об этом. Но мне было плохо. Я не мог сидеть из-за болей в спине, поэтому всегда находился на ногах.