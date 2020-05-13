«Валенсия» может сменить Селадеса на Эмери

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13 мая 2020, 08:54

По информации Marca, «Валенсия» может пригласить на пост главного тренера .

Источник сообщает, что руководство клуба неудовлетворено результатами нынешнего наставника команды Альберта Селадеса. На момент приостановки чемпионата «летучие мыши» занимали седьмую строчку в таблице, в то время как перед командой стоит задача попасть в Лигу чемпионов.

Отмечается, что если сезон возобновится и команда Селадеса продолжит показывать неприемлемый результат, руководство «Валенсии» рассмотрит кандидатуру Унаи Эмери, с ноября прошлого года находящегося без работы.

Эмери уже возглавлял «Валенсию» с 2008 по 2012 год. При нем клуб трижды занимал третью строчку в чемпионате Испании, один раз выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов и один раз в 1/4 финала Лиги Европы.

Также недавно стало известно, что «Валенсия» возобновила тренировки.