«Валенсия» может сменить Селадеса на Эмери

По информации Marca, «Валенсия» может пригласить на пост главного тренера Унаи Эмери.
Источник сообщает, что руководство клуба неудовлетворено результатами нынешнего наставника команды Альберта Селадеса. На момент приостановки чемпионата «летучие мыши» занимали седьмую строчку в таблице, в то время как перед командой стоит задача попасть в Лигу чемпионов.
Отмечается, что если сезон возобновится и команда Селадеса продолжит показывать неприемлемый результат, руководство «Валенсии» рассмотрит кандидатуру Унаи Эмери, с ноября прошлого года находящегося без работы.
Эмери уже возглавлял «Валенсию» с 2008 по 2012 год. При нем клуб трижды занимал третью строчку в чемпионате Испании, один раз выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов и один раз в 1/4 финала Лиги Европы.
Также недавно стало известно, что «Валенсия» возобновила тренировки.
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