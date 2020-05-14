Нагельсманн — о тренировках: «Всё похоже на летний тренировочный лагерь»

Главный тренер «Лейпцига» рассказал о том, как проходят командные тренировки в условиях пандемии.

Всё похоже на летний тренировочный лагерь. Мы попытаемся подготовиться не только к предстоящему матчу, но и ко всем остальным. Это будет обычная тренировочная неделя, игроки будут ночевать на базе.

Они могут сами себя занять. У нас есть бильярд, дартс, PS и телевизор. Мы живем не в тюрьме. Возможно, мы будем чаще обсуждать что-то, но это не подразумевает ежедневных собраний. Ребята достаточно взрослые, чтобы сами о себе позаботиться.