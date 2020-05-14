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Нагельсманн — о тренировках: «Всё похоже на летний тренировочный лагерь»

14 мая 2020, 12:39

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал о том, как проходят командные тренировки в условиях пандемии.

Всё похоже на летний тренировочный лагерь. Мы попытаемся подготовиться не только к предстоящему матчу, но и ко всем остальным. Это будет обычная тренировочная неделя, игроки будут ночевать на базе.

Они могут сами себя занять. У нас есть бильярд, дартс, PS и телевизор. Мы живем не в тюрьме. Возможно, мы будем чаще обсуждать что-то, но это не подразумевает ежедневных собраний. Ребята достаточно взрослые, чтобы сами о себе позаботиться.

Напомним, что Бундеслига возобновляется 16 мая

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 13:59
хоть так)) дома совсем пустышка))
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 13:44
Поесть, спать и тренироваться есть где этого достаточно.
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 13:01
Тоже интересный опыт.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 12:39
главное есть возможность тренироваться
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