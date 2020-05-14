ГлавнаяНовости

Экс-игрок сборной Бразилии: «Я играл лучше, чем Месси и Роналду»

14 мая 2020, 13:44

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон в интервью Infobae заявил, что он выступал на очень высоком уровне.

Криштиану Роналду? Это просто сила, он бьет с любых позиций, но я был лучше него.

Месси? Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня.

Что касается Неймара, то когда я был в своей лучшей форме, то играл сильнее, у меня было больше индивидуальных качеств.

Напомним, что Эдилсон является чемпионом мира 2002 года, но в Европе он поиграл только один сезон (1994/95) — в «Бенфике».

Все новости
Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»
Сегодня, 03:41 Комментарии2
Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем
Сегодня, 02:57 Комментарии2
Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»
Сегодня, 02:23 Комментарии3
Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Сиссе показал, как похудел за месяц. Француз хочет вернуться в футбол
Сегодня, 01:26 ФотоКомментарии3
Бывший директор «Барселоны»: «Уверен, Луис Энрике вернется в клуб»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великий Император
Великий Император
вчера в 10:27
Че за клоун... хайпануть захотел
Drakulа
Drakulа
14 мая в 23:43
    Против_всех
    Против_всех
    14 мая в 22:12
    Дзюба: Я играл лучше чем Молло, но немного не дотягивал до Паредаса
    STVA 1
    STVA 1
    14 мая в 21:57
    Скромностью чел не отличается...
    Juve14
    Juve14
    14 мая в 19:43
    При всем этом Я играл лучше эдилсона, боксировал лучше Тайсона, гонял лучше Шумахера, прыгал лучше Джордана и летал до Гагарина. Так и запишите
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    14 мая в 19:27
    Эдилсон мне Кирьякова напоминал)
    старина
    старина
    14 мая в 18:43
    В Бразилии всегда было легко найти наркоту.Эдилсон тоже нашел
    карим бензинедин бензиндан
    карим бензинедин бензиндан ответ Wolf77785 (раскрыть)
    14 мая в 18:42
    дельфина уже кто только не перерос, от одного упоминания нырка всем стыдно становится, и лишь поддержка лиц из средних учреждений образования, а также любителей однополых связей поддерживает голубя на плаву, а через 5 лет вот такие нелепые интерью будет сам замыкалду довать только вот этот эдилсон хоть на лавке чм выиграл, а нырок будет хвалиться кубком лиги наций
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    14 мая в 18:32
    По-моему, у него излишнее самомнение.
    Ron09
    Ron09
    14 мая в 18:21
    Для того чтобы Эдилсон стал лучше меня он должен 8 лет лежа на диване оставить комментарии на соккере
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина
    14 мая в 17:48
    Многие играли лучше этой распиаренной парочки.
    311
    311
    14 мая в 17:15
    Так хорошо играл, что пришлось гуглить, кто это!)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
    14 мая в 17:15
    Ромарио конечно сильнее этого клоуна,но уровень Роналду и Месси ему и не снился...Да и никому не снился,они двоем на вершине уже почти 15 лет,ни один игрок не может похвастаться такой феноменальной стабильностью.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ cska vperiod (раскрыть)
    14 мая в 16:48
    скорее наоборот, дельфина он так раз перерос, а насчет других не факт!
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    14 мая в 16:31
    Помню впал в лёгкий ступор от заявки Бразилии в 2002 - где Ромарио и кто такой этот Эдилсон?
    Footbolista
    Footbolista
    14 мая в 16:29
    Чемпион троллит юниоров...
    particular
    particular
    14 мая в 16:24
    Удел бывших - пробовать напомнить о себе в настоящем...
    Шатаут
    Шатаут
    14 мая в 16:17
    А кто это?..
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    14 мая в 16:16
    Тогда Педро,Вилья итд их много,кот чемпионами мира стали они все лучше Месси и Роналду,Дзюбы.
    Литейный 4
    Литейный 4
    14 мая в 16:16
    Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит. Гыгыгы
    Sadjon
    Sadjon
    14 мая в 16:06
    Ну мужик ты и сказал.....
    Igo0rek
    Igo0rek
    14 мая в 16:03
    Какой смысл козырять титулом Чемпиона мира, если твой вклад в победу равняется нулю?
    Inquisitor...
    Inquisitor...
    14 мая в 15:57
    Ежели бы этот хвастливый шут не напомнил о себе таким вот образом, то процентов 98% любителей футбола с о стажем никогда бы и не вспомнили, что был такой игрок, да и в те времена сия фамилия была мягко говоря не на слуху...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    14 мая в 15:50
    Еще один гений.то есть четвертый-Эдильсон,Роналду,Ибра,Балотелли.

    Месси,Зидан,Ван Бастен другая категория.
    Пеле,Марадона самые распиаренные,которые слабее Месси и Роналду.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    14 мая в 15:11
    Не знаю как Эдилсон,а вот Ромарио имел бы право так говорить
    Faustello
    Faustello ответ Legend 6 (раскрыть)
    14 мая в 15:03, ред.
    Скромноватенько, думаю Артёмка будет о вселенском величии своем скоро в уши дуть школьникам из Питера))) гы гы гы
    Lewa2708
    Lewa2708
    14 мая в 15:01
    Чемпион мира о котором никто не знает, я посмотрел, он даже в финале то не играл.
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9 ответ Q-J-G (раскрыть)
    14 мая в 14:38
    Согласен
    Legend 6
    Legend 6
    14 мая в 14:33
    Еще один Дзюба, только бразильский.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 мая в 14:32
    Самохвалов его фамилия но всё равно он лучше гнома и всяких неймаров а до Рона он так и не дорос.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100