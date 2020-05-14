Экс-игрок сборной Бразилии: «Я играл лучше, чем Месси и Роналду»

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон в интервью Infobae заявил, что он выступал на очень высоком уровне.

Криштиану Роналду? Это просто сила, он бьет с любых позиций, но я был лучше него.

Месси? Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня.

Что касается Неймара, то когда я был в своей лучшей форме, то играл сильнее, у меня было больше индивидуальных качеств.