Экс-игрок сборной Бразилии: «Я играл лучше, чем Месси и Роналду»

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдилсон в интервью Infobae заявил, что он выступал на очень высоком уровне.
Криштиану Роналду? Это просто сила, он бьет с любых позиций, но я был лучше него.
Месси? Ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы стать лучше меня.
Что касается Неймара, то когда я был в своей лучшей форме, то играл сильнее, у меня было больше индивидуальных качеств.
Напомним, что Эдилсон является чемпионом мира 2002 года, но в Европе он поиграл только один сезон (1994/95) — в «Бенфике».
Месси,Зидан,Ван Бастен другая категория.
Пеле,Марадона самые распиаренные,которые слабее Месси и Роналду.
Месси,Зидан,Ван Бастен другая категория.
Пеле,Марадона самые распиаренные,которые слабее Месси и Роналду.