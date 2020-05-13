ГлавнаяНовости

Шевченко: «Я хочу вернуться в „Милан“ как тренер»

13 мая 2020, 17:41

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в разговоре с изданием Milan News заявил, что хочет в дальнейшем поработать в «Милане», за который выступал во время карьеры игрока.

Я хочу вернуться в «Милан» как тренер. «Милан» всегда будет в моем сердце, я сильно привязан к болельщикам клуба. Посмотрим, случится ли это, и если да, то когда именно, но одна из моих целей – вернуться в «Милан» в качестве тренера. Пока я думаю только о сборной Украины. Я сфокусирован только на работе с национальной командой.

Отметим, что ранее Шевченко высказался о периоде игровой карьеры, проведенном в «Челси».

Все новости
Флик: «Надеюсь, „Бавария“ быстро адаптируется и покажет свой уровень»
Вчера, 22:39 Комментарии3
«Унион» сыграет против «Баварии» без главного тренера
Вчера, 21:48 Комментарии3
СлухиВиллаш-Боаш может покинуть «Марсель»
14 мая Комментарии3
СлухиБилич получит 15 млн долларов от «Аль-Иттихада» за расторжение контракта
14 мая Комментарии10
СлухиБарцальи решил покинуть тренерский штаб Сарри
14 мая Комментарии3
СлухиТухель останется главным тренером ПСЖ
14 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
milanetto9
milanetto9
14 мая в 10:59
не надо есть куча других более классных тренеров
Vadik
Vadik
13 мая в 22:08
Думаю, что у Шевы всё получится!!! Удачи ему!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 20:03
Удачи Шеве! У него получится, судя по результатам сборной
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 18:54
Становись в очередь после Рангника, в Милане раз в месяц меняют тренера.
Брулин
Брулин
13 мая в 18:42
Тренерская чехарда тут будет долго. Значин Шева будет в Милане 100%
dimagas2
dimagas2
13 мая в 17:46
Ну еще рановато.Там бардак на уровне руководства.
beefs
beefs
13 мая в 17:41
хорошее желание иногда сбываются
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 17:41
не в этот раз))
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 17:41
Неудивительное желание Шевы...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100