Шевченко: «Я хочу вернуться в „Милан“ как тренер»

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13 мая 2020, 17:41

Главный тренер сборной Украины в разговоре с изданием Milan News заявил, что хочет в дальнейшем поработать в «Милане», за который выступал во время карьеры игрока.

Я хочу вернуться в «Милан» как тренер. «Милан» всегда будет в моем сердце, я сильно привязан к болельщикам клуба. Посмотрим, случится ли это, и если да, то когда именно, но одна из моих целей – вернуться в «Милан» в качестве тренера. Пока я думаю только о сборной Украины. Я сфокусирован только на работе с национальной командой.

Отметим, что ранее Шевченко высказался о периоде игровой карьеры, проведенном в «Челси».