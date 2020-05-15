Месси о трансферах: «Мы должны быть уверены, что улучшим то, что имеем»

Капитан «Барселоны» высказал мнение относительно ближайшего трансферного окна.

В клубе есть люди, которые отвечают за трансферы. Это они должны выбирать тех, кого считают лучшими кандидатами для нашей команды.

Очевидно, что при нынешних обстоятельствах всё будет происходить не так часто, включая сделки на трансферном рынке. Так что мы должны быть уверены в том, что сможем улучшить то, что уже имеем.