Маттеус: «Прямо сейчас Холанду не стоит переходить в „Реал“»

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус в интервью Movistar поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Реал».
Холанд – тот игрок, который бы очень хорошо вписался в «Реал», но он молод, и ему нужна практика.
Холанду 19 лет, прямо сейчас ему не стоит идти в «Реал», где он, возможно, не будет участвовать в больших матчах, потому что у него появится конкурент в лице Бензема.
Поиграть пару лет в Дортмунде, а затем пойти в «Реал». Думаю, это будет хорошим вариантом развития его карьеры.
Недавно Холанд заявил, что не думает о трансферных слухах, которые ходят вокруг него.