Маттеус: «Прямо сейчас Холанду не стоит переходить в „Реал“»

Легендарный немецкий футболист в интервью Movistar поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» в «Реал».

Холанд – тот игрок, который бы очень хорошо вписался в «Реал», но он молод, и ему нужна практика.

Холанду 19 лет, прямо сейчас ему не стоит идти в «Реал», где он, возможно, не будет участвовать в больших матчах, потому что у него появится конкурент в лице Бензема.

Поиграть пару лет в Дортмунде, а затем пойти в «Реал». Думаю, это будет хорошим вариантом развития его карьеры.