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Маттеус: «Прямо сейчас Холанду не стоит переходить в „Реал“»

сегодня, 05:35

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус в интервью Movistar поделился мнением о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Реал».

Холанд – тот игрок, который бы очень хорошо вписался в «Реал», но он молод, и ему нужна практика.

Холанду 19 лет, прямо сейчас ему не стоит идти в «Реал», где он, возможно, не будет участвовать в больших матчах, потому что у него появится конкурент в лице Бензема.

Поиграть пару лет в Дортмунде, а затем пойти в «Реал». Думаю, это будет хорошим вариантом развития его карьеры.

Недавно Холанд заявил, что не думает о трансферных слухах, которые ходят вокруг него.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:00
ему играть, ему и решать
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:58
Хоть и легенда но умничает.
рус фан
рус фан
сегодня в 06:54
Холланд уже сейчас способен вытеснить Бенза из основы Реала.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 06:27
Да и в Баварию тоже не стоит!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:11
Да в Реал ещё рановато.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:09
Он уже созрел для больших дел.
beefs
beefs
сегодня в 05:56
Правильно, играй пока в Германии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Потом другие перехватят
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