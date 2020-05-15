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Левандовски посоветовал Холанду задержаться в Бундеслиге

сегодня, 07:16

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.

У Холанда огромный потенциал, но у него ещё есть время, и я не хочу давить на него своими заявлениями.

Если он будет усердно работать, то может стать лучшим игроком и, в конечном итоге, достичь топ-уровня. Поэтому для него было бы здорово задержаться в Бундеслиге подольше, прежде чем делать следующий шаг.

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус также посоветовал Холанду пока не переходить в «Реал», который является одним из главных претендентов на 19-летнего норвежца.

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beefs
beefs
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mihaluch
mihaluch
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