Левандовски посоветовал Холанду задержаться в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде.
У Холанда огромный потенциал, но у него ещё есть время, и я не хочу давить на него своими заявлениями.
Если он будет усердно работать, то может стать лучшим игроком и, в конечном итоге, достичь топ-уровня. Поэтому для него было бы здорово задержаться в Бундеслиге подольше, прежде чем делать следующий шаг.
Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус также посоветовал Холанду пока не переходить в «Реал», который является одним из главных претендентов на 19-летнего норвежца.