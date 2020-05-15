Левандовски посоветовал Холанду задержаться в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» .

У Холанда огромный потенциал, но у него ещё есть время, и я не хочу давить на него своими заявлениями.

Если он будет усердно работать, то может стать лучшим игроком и, в конечном итоге, достичь топ-уровня. Поэтому для него было бы здорово задержаться в Бундеслиге подольше, прежде чем делать следующий шаг.