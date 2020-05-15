Месси: «Мы не победим в ЛЧ, если будем играть так, как играли»

Капитан «Барселоны» прокомментировал своё раннее высказывание о том, что каталонский клуб не сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне, и то, что главный тренер команды не разделил его точку зрения.

Я никогда не сомневался в нашем составе и в том, что мы способны выиграть оставшиеся турниры (Прим. — чемпионат Испании и Лигу чемпионов), но не с таким футболом, в который мы играли до сих пор.

Сейчас у всех есть своё собственное мнение на этот счёт, и каждая точка зрения, конечно, заслуживает уважения.

Моё мнение основано на том факте, что мне посчастливилось играть в Лиге чемпионов каждый год, и я знаю, что невозможно победить в ней, играя так, как мы играли. Возможно, Сетьен неправильно меня понял.