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Месси: «Мы не победим в ЛЧ, если будем играть так, как играли»

сегодня, 06:33

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал своё раннее высказывание о том, что каталонский клуб не сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне, и то, что главный тренер команды Кике Сетьен не разделил его точку зрения.

Я никогда не сомневался в нашем составе и в том, что мы способны выиграть оставшиеся турниры (Прим. — чемпионат Испании и Лигу чемпионов), но не с таким футболом, в который мы играли до сих пор.

Сейчас у всех есть своё собственное мнение на этот счёт, и каждая точка зрения, конечно, заслуживает уважения.

Моё мнение основано на том факте, что мне посчастливилось играть в Лиге чемпионов каждый год, и я знаю, что невозможно победить в ней, играя так, как мы играли. Возможно, Сетьен неправильно меня понял.

Недавно Сетьен заявил, что «Барселона» хотела бы доиграть текущий сезон, победив в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 07:23
В любом случае в ЛЧ не победите
ДСА
ДСА
сегодня в 07:11
Одним игроком Лигу не выиграешь.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 07:09
борселона не когда не была в авторитете,обычный середняк_
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:06
Нужно на стене чёрточку царапнуть,гномяра адекватные вещи рассказал.Просто барсуки не могут понять одного,что Лига Чемпионов,это вам не Ла Лига,там как в чемпионате до игры никто не "ложится" и в Европе барсуки давно не в авторитете!
Живодёр
Живодёр ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 06:48, ред.
Ливерпуль выгнал вас из УЕФАшных кабинетов, теперь там они хорошо играют)
Знатог
Знатог
сегодня в 06:45
Всё дело в том что с бородой не получалось, а теперь получится.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 06:45, ред.
Верно говорит.
Играть надо на много лучше.
Живодёр
Живодёр
сегодня в 06:36
Без эвребе, чакира, айтекина и бузаки вы и так не победите. Систематические разгромы в плове тому подтверждение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:34
Кто бы сомневался..
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