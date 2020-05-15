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Бэйл и Хамес могут бесплатно уйти из «Реала»

сегодня, 09:07

«Реал» может расстаться бесплатно с несколькими футболистами.

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудит мадридцев сократить зарплатную ведомость на 30%. Таким образом, «сливочные» могут расторгнуть контракты с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом. Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом следующего года. Он зарабатывает 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Бэйл является главной трансферной целью для потенциально новых владельцев «Ньюкасла».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:38
нет зачем )) бесплатно отпустит Перес его, еще всю ЗП выдаст до 2022 года ))))
вон барсуки же радуются, что он жрет хлеб Реала, забыв о своих Коутах, Дембелях и прочих Умтити )))
STVA 1
STVA 1 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 15:18
Ньюкасл за Бэйла полтос вроде даёт!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:47
ну да ну да, Атлетико предлагает 20 млн за Хамеса, Эвертон и Ньюкасл облизываются на Хамеса и Бейла. Реал: Нет не продадим. Лучше отпустим свободными агентами с разрывом контракта и выплатой пени ))) С Барсой спутали что ли? Перес не такой иди0т как Бармалей
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:04
Бейл в Реале - как бельмо в глазу, не знают как от него избавиться.
А Бейл гребет денюшку и плюет на все и всех.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:55
Времени море всё может ещё измениться.
112910415
112910415
сегодня в 10:39
всё смешалось в футбольном доме ...
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:49
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:17
    Время покажет что будет
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 09:16
    Бэйл не уйдёт, он потребует компенсацию за расторжения контракта, где он ещё найдёт такую зарплату, которую получает в Реале, практически не играя.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 09:11
    бесплатно не есть хорошо для Реала
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