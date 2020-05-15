Бэйл и Хамес могут бесплатно уйти из «Реала»

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сегодня, 09:07

«Реал» может расстаться бесплатно с несколькими футболистами.

Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудит мадридцев сократить зарплатную ведомость на 30%. Таким образом, «сливочные» могут расторгнуть контракты с полузащитниками и . Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом следующего года. Он зарабатывает 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Бэйл является главной трансферной целью для потенциально новых владельцев «Ньюкасла».