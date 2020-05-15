Бэйл и Хамес могут бесплатно уйти из «Реала»

«Реал» может расстаться бесплатно с несколькими футболистами.
Финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, вынудит мадридцев сократить зарплатную ведомость на 30%. Таким образом, «сливочные» могут расторгнуть контракты с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Хамесом Родригесом. Контракт валлийца с «Реалом» истекает летом следующего года. Он зарабатывает 15 млн евро.
Ранее сообщалось, что Бэйл является главной трансферной целью для потенциально новых владельцев «Ньюкасла».
вон барсуки же радуются, что он жрет хлеб Реала, забыв о своих Коутах, Дембелях и прочих Умтити )))
вон барсуки же радуются, что он жрет хлеб Реала, забыв о своих Коутах, Дембелях и прочих Умтити )))
А Бейл гребет денюшку и плюет на все и всех.
А Бейл гребет денюшку и плюет на все и всех.