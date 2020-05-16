«Вулверхэмптон» готов заплтатить 53 млн фунтов за форварда «Бенфики»

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сегодня, 14:04

Нападающий «Бенфики» Винисиус продолжает привлекать внимание английских клубов.

Как сообщается, «Вулверхэмптон» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» за подписание бразильца. Винисиус, забив 15 голов, является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии.

«Волки» готовы заплатить за 25-летнего форварда порядка 53 млн фунтов стерлингов. Однако в контракте Винисиуса есть сумма отступных в размере 88 млн фунтов, и «Бенфика» не собирается идти на уступки в вопросах, которые будут касаться трансферной стоимости лучшего бомбардира клуба.