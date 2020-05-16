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Уинкс: «Почеттино поверил в меня»

сегодня, 16:12

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс рассказал, что бывший наставник «шпор» Маурисио Почеттино оказал огромное влияние на его карьеру.

Почеттино оказал на меня огромное влияние. Он позволил мне дебютировать и взял меня в первую команду. Особенно в то время, когда молодым парням, проходящим через академию, никогда не давали шансов в Премьер-Лиге [Уинкс является воспитанником «Тоттенхэма»].

Это всегда было трудно сделать, особенно в таком клубе, как «Тоттенхэм», но он сохранял веру в меня. Он не позволил мне покинуть клуб или уйти в аренду. Он поверил в меня и дал мне большую возможность.

Ранее Уинкс поделился мнением о матчах без зрителей.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:22
На то и тренер он же психолог.
drug01
drug01
сегодня в 16:14
Главное доверие которое надо оправдать
beefs
beefs
сегодня в 16:13
теперь оправдай доверие
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