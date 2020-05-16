Уинкс: «Почеттино поверил в меня»

Полузащитник «Тоттенхэма» рассказал, что бывший наставник «шпор» оказал огромное влияние на его карьеру.

Почеттино оказал на меня огромное влияние. Он позволил мне дебютировать и взял меня в первую команду. Особенно в то время, когда молодым парням, проходящим через академию, никогда не давали шансов в Премьер-Лиге [Уинкс является воспитанником «Тоттенхэма»].

Это всегда было трудно сделать, особенно в таком клубе, как «Тоттенхэм», но он сохранял веру в меня. Он не позволил мне покинуть клуб или уйти в аренду. Он поверил в меня и дал мне большую возможность.