Сегодня, 16 мая, состоялись 6 матчей 26-го тура Бундеслиги впервые после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Все игры прошли без участия зрителей на трибунах.

Изменения претерпели и послематчевые интервью. Тренеры и игроки отвечали на вопросы, соблюдая необходимую дистанцию.

Post match interviews look a little different 👀 pic.twitter.com/YBRImXszY1