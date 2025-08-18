Ивич – главный кандидат на смену Деяну Станковичу в «Спартаке»

1755505536

вчера, 11:25

«Спартак» активно ищет нового тренера, и спортивный директор «красно-белых» ведёт переговоры с несколькими иностранными специалистами через их агентов о возможности работы в России.

Результат матча с «Зенитом» (2:2) не повлиял на процесс поиска нового тренера в случае возможного ухода .

На данный момент главным кандидатом на пост тренера «Спартака» является бывший тренер «Краснодара» , однако руководство клуба опасается некоторых аспектов, связанных с данной кандидатурой.