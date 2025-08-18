 
Ивич – главный кандидат на смену Деяну Станковичу в «Спартаке»

вчера, 11:25

«Спартак» активно ищет нового тренера, и спортивный директор «красно-белых» Франсис Кахигао ведёт переговоры с несколькими иностранными специалистами через их агентов о возможности работы в России.

Результат матча с «Зенитом» (2:2) не повлиял на процесс поиска нового тренера в случае возможного ухода Деяна Станковича.

На данный момент главным кандидатом на пост тренера «Спартака» является бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич, однако руководство клуба опасается некоторых аспектов, связанных с данной кандидатурой.

Capral
Capral ответ batog (раскрыть)
вчера в 23:18
Вся эта статистика под попу, потому что мы говорим о российском футболе, только и всего.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
Ну вот я об этом и говорю - ничего не сделали. А были бы люди которым важен успех предприятия то как минимум пообщались поискали точки соприкосновения, поручили бы Какахигао проработать вопрос. Речь не о готовности какого то дворового Абаскаля, а о довольно таки известном специалисте. Поторговаться ещё не значит купить, но озвучить свои условия на которых были бы готовы попробовать можно, авось в итоге согласится. Не вижу потерь кроме пары часов времени Какахигао на работу. Но там же в Спартаке всегда одна и та же проблема была, работать никто не хочет, проще забраковать идею на корню и делать то что кажется более лёгким и доступным вариантом. Всё на авось в этой команде, и тренер на авось, и руководство на авось работают. И футболисты соответственно тоже.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:11
Никто про предложение ничего и не говорил. Я говорю про обсуждение его кандидатуры. Это скорее всего было. И скорее всего никого не устроило. Поэтому дальнейших шагов и нет или, что хоть и маловероятно, раздумывают.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:09, ред.
И вообще ещё со Станковичем ничего не закончено. И не плохо сначала от всякого мусора как Зобнин избавиться, у него одна из самых больших зарплат, а он и 15 минут отыграть качественно не может и привозит пенальти, как в игре Акроном.
Брулин
Брулин
вчера в 18:07
Потом начнутся разговоры, что стиль Ивича не соответствует Спартаковскому, думаю Ивич не тот кто нужен.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Да ладно, такие вещи сразу в СМИ утекают, если был разговор и предложение от Спартака мы бы тут прочитали бы об этом. Сколько мы читали прошлым летом новостишек про Актюркоглу, каждое шевеление волосами описывали журналисты в ситуации. А тут тишина, пролетел слух и на этом всё. Посмотрим что будет дальше, но я не думаю что кто то в Спартаке хоть пальцем пошевелил для проработки данной возможности. На данный момент времени.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:56
А разговор уже возможно был или он умер в зародыше. Не надо думать, что там ообще дремучие люди. От Кахигао ничего не зависит. Он подойдет к руководителям, скажет вт ест такой специалист с такими-то запросами и те скажут действовать или нет.
Я более чем уверен, что анализ Бенитеса в Спартаке был. Посмотрим, что дальше будет.
batog
batog
вчера в 17:06, ред.
Если Бенитес за 10 лет не смог завоевать ни одного трофея, то на хр...н он Спартаку и бесплатно не нужен. А Ивич хоть и молодой, у него в Краснодаре дисциплина была и стоит раз в 10 дешевле. А Бенитес сейчас ни кому не нужен (я так понял и за бесплатно)
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 17:00, ред.
Готовность вещь не постоянная, всё зависит от обстоятельств, сегодня я не готов обои есть и мочу для повторного питья фильтровать, но случись апокалипсис всё резко поменяется. Одно знаю точно - лучше предложить и получить отказ чем не предложить вовсе. Лукойл ничего не теряет от того что попытается договориться с тренером. У нас вон спортивный директор Какахигао на что? Такой крутой с бэкграундом. Пусть брякнет потрещит обсудит острые углы. Чего нам то тут обсуждать? Я бы позвонил если бы была возможность и предложил бы контракт.
batog
batog
вчера в 16:58
Рафаэль Бенитес - Заслуги за последние 10 лет:
Наполи - 2015г. Кубок Италии и Суперкубок.
Реал - 2016г. - под попу.
Ньюкасл - 2016-2019гг -вылет из АПЛ,возврат в АПЛ, под попу.
Дялянь (Китай)- 2020 - 2021гг под попу.
Эвертон - 2022г., под попу с треском.
Сельта Виго - 2023 - 2024гг. под попу.
Сейчас отдыхает.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:32
Прокатило у Кордобы?
Его никуда особо и не зовут. И его, вроде, как всё устраивает. Что-то он не кричит, что готов возглавить каких-нибудь середняков Испании. А готов он возглавить того, кто большие бабк ему даст и по игрокам хотелки выполнит.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Вопрос не только в них, есть ещё много факторов, например может быть так что Бенитеса никто больше никуда и не позавёт и ему вдруг станет вполне приемлемо предложение Лукойла. Вот только в Лукойле все так зашорены что предложения от них у него нет. А я бы сделал чисто на шару, как Кордоба запросил зимой у Спартака 4,5 ляма зп, чисто на шару вдруг прокатит. Везёт тем кто даёт везению шанс
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:27
Договориться можно, вопрос в деньгах.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 16:26
Не, откуда вы знаете что с ним невозможно договориться? Я пытаюсь понять природу вашей уверенности на этот счёт. А то вдруг это как у людей которые никогда не покупают лотерейный билет со словами "выиграть невозможно" а потом их сосед берёт и выигрывает?
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:26
Это точно такой же мир как и с трансферами футболистов, агенты забрасывают информацию в те лиги где готов играть/работать их игрок/тренер.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:23
Когда предлагают сами свои условия клубу, то сразу указывают свои хотелки. Бенитес же не просто через прессу желание изъявил. Да и вообще какие там секреты.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 16:20
Откуда у вас вся эта информация?
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:19
Всё уже там известно Лукойлу. Его агент уже обозначил условия. Может Спартак думает ещё, а скорее всего ручкой помахали.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
Я ваше предположение понял уже, можно не повторять, я к тому чтобы не гадать можно и нужно спросить у него самого, может он цену набивает, а по итогу согласится и на условия Лукойла или найдётся компромисс? Это невозможно узнать не попробовав
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:05
Тренеру уровня Бенитеса, не надо делать акцент на деньгах итак понятно, что зп будет большая. А тут скорее всего речь о сумме сверхожиданий, раз он выделяет большие деньги. И повторяю, Спартак большие трансферы уже сделал. А Рафе нужны свои игроки.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
За спрос денег не берут, когда я пытаюсь заранее предугадать кто и как поступит я не даю жизни преподнести мне сюрприз, а когда я вопреки своим предубеждениям пробую что то что как мне кажется не выгорит оно бывает выгорает, а если нет я ничего не теряю. Попробовать направить встречное предложение Лукойлу ничего не стоит кроме как столкнуться со страхом отказа который их не убьёт, но людям чаще проще придумать что не получится и даже не попытаться. Что тоже кстати признак малодушия и незрелости как и вся линия поведения нашего руководства
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:01
Я уверен, что там как раз запросы заоблочные. Никто не пойдёт на этот риск. Поэтому с Бенитесом глухо.
Bad Listener
Bad Listener ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 15:58
Мы с вами болельщики не той команды чтобы говорить о разумном менеджменте))) но с другой стороны Ивичу скорее всего придётся выплачивать неустойку, а у Бенитеса гораздо больше шансов доработать успешно контракт до конца и принести больше пользы. Тут как раз вопрос тех самых рисков и их снижения. Если бы удалось договориться на удобоваримые условия с Бенитесом это хотя бы была бы попытка прийти к стабильности и надёжности, а Ивич это скорее всего очередной Абаскаль будет, пару сезонов мучений и следующий горе тренер.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:55
Условия здесь будет диктовать Бенитес и никто другой. Он уже обозначил для чего готов ехать в Россию.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 15:46
О чём вообще говорить, даже зенитушка на это не пойдёт, а у них рессурсов гораздо больше.
Огромная зарплата тренеру, плюс большие трансферы. Это не серьёзно. Спартак уже купил Жедсона, поэтому больше дорогих игроков ждать не стоит.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:42
Никто не дает никаких гарантий. Зарплата Ивича это максимум 2 млн. А не минимум в 5 раз больше, плюс Спартак все большие трансферы уже сделал. Одно дело выплатить неустйку сербу и совсем другое Бенитесу, это абсолютно разные суммы.
Разумно было брать Бенитеса до начало сезона и давать карт-бланш на трансферы.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 15:37
Когда Манчини ехал в Питер, многие тоже орали, что теперь всем и вся пи... В итоге полный провал. Но итальянец бабла заработал, притащил в клуб ещё и аргентинцев. Бенитес конечно статуснее, но исход может быть таким же. Плюс запросы гораздо выше и акцент он делает на большой зарплате и больших новых трансферах. Думаю, никто на это не пойдёт. И самое интересное, что у Рафы нет других достойных предложений.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:32, ред.
Ивича вблизи видел? И что ты скажешь о нём? Как по мне- это тот же Мусаев- старательный, исполнительный, но не гениальный, хотя по своему, интересный. Да, Рафа не гарантия успеха, но Рафа- это Имя, Успех, безоговорочное знание футбола, и конечно- надежда на его работу в Спартаке. Ивич, по большому счету, ничем особенным себя в Краснодаре не проявил. Весной вылетел из кубка от Химок, а после, начался спад у команды, и только приход Мусаева позволил быкам поучавствовать в борьбе за чемпионство, к которому, команда была максимально близка...
Я уже не говорю, как бездарно Ивич проиграл в Свердловсе-1:3, когда два гола были пропущены из опорной зоны, а Ивич стоял и кю.....м щёлкал.
Bad Listener
Bad Listener ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:32
Ну во первых мы не друзья пока ещё, так что попрошу на вы. А вы готовы гарантировать результат с Ивичем? Речь то не о гарантиях вовсе, любое назначение риск в любом случае. Просто бывает риск оправданный, а бывает нет. Тем более всегда можно попробовать договориться об условиях, не обязательно на все условия специалиста соглашаться или сразу ставить крест. У людей есть рот, через него можно говорить слова.
Bad Listener
Bad Listener ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:28
Да не, это манипуляция, они думают что он щас испугается и от страху даст результат, результат он может и даст, наложит в штаны результату)
Гость
