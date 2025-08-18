КДК РФС оштрафует «Спартак» за неявку Станковича на пресс-конференцию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович понесет наказание за свое отсутствие на пресс-конференции после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).
Вместо главного тренера «Спартака» на пресс-конференции принял участие помощник Ненад Сакич. Также будет рассмотрен факт массовых скандирований оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес соперника, а также болельщиками «Зенита». Помимо этого, будет рассмотрен выход за пределы технической зоны помощника «Зенита» Вильяма Оливейры.