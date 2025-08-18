 
КДК РФС оштрафует «Спартак» за неявку Станковича на пресс-конференцию

вчера, 11:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович понесет наказание за свое отсутствие на пресс-конференции после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).

Вместо главного тренера «Спартака» на пресс-конференции принял участие помощник Ненад Сакич. Также будет рассмотрен факт массовых скандирований оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» в адрес соперника, а также болельщиками «Зенита». Помимо этого, будет рассмотрен выход за пределы технической зоны помощника «Зенита» Вильяма Оливейры.

Все комментарии
Gotlib
Gotlib
вчера в 13:07
Станок заперд...вери и отказался идти на пресс-конференцию.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:10
Вот бы он не являлся даже на тренировки больше, и Ссакича своего и всех остальных тоже забрал бы с собой. Ждём волевых решений от руководства.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:07
А руководство Спартака надо самого не до тренера оштрафовать
vwqs2543m9k3
vwqs2543m9k3
вчера в 11:45
Станкович скоро совсем являться не будет.
Гость
